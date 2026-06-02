Alberto Varela reclama el tren «madrugador» a Madrid

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recibió en el Ayuntamiento al director general adjunto a la Presidencia de Renfe, Sergio Bueno, y a Javier Pérez, representante institucional en Galicia. El motivo de la reunión fue informar de las mejoras que el Plan Galicia introducirá en el transporte ferroviario a lo largo del último trimestre del año, especialmente las relativas al Eje Atlántico, que verá incrementadas las frecuencias y el número de plazas en un 24 por ciento. El regidor aprovechó la ocasión para referirse a los servicios de la estación vilagarciana que, como se sabe, tiene como población potencial usuaria a los 100.000 habitantes de la comarca de O Salnés, situándola como la quinta en importancia de Galicia en cuanto a número de viajeros.

Además de lo que al Eje Atlántico se refiere, Varela aprovechó la ocasión para poner en valor la consecución de la nueva línea que ya conecta Vilagarcía con el País Vasco y Barcelona, e insistió en la conveniencia de recuperar un servicio «madrugador» a Madrid, con salida a primera hora del día desde la ciudad, lo que permitirá visitar la capital o hacer gestiones en ella, regresando en la misma jornada.

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Por su parte, los responsables de Renfe explicaron que las medidas recogidas en el Plan Galicia tienen como objetivo mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda en los desplazamientos recurrentes -de carácter laboral y académico- que se dan en el Eje Atlántico, en el que se enmarca Vilagarcía. Para esto se incorporarán nuevos servicios en horas punta, especialmente por la mañana y la tarde-noche, reforzando la regularidad y la capacidad en los momentos de mayor presión de tráfico. Esta mejora se articulará a través de la asignación de vehículos de mayor capacidad, con la incorporación de trenes de la serie S106, y mediante el refuerzo puntual de determinados servicios con composiciones dobles, utilizando modelos S121.