SOS Sanidade Pública de O Salnés convoca una protesta en el Hospital contra las listas de espera

La plataforma de O Salnés de SOS Sanidade Pública convoca para este jueves, 4 de junio, una concentración delante del Hospital do Salnés para protestar por las listas de espera.

La organización sostiene que las listas de espera están enviando a multitud de pacientes a la sanidad privada, «a los que pueden pagarla», lo que genera una situación de «desigualdad sanitaria» y «pone en grave riesgo uno de los pilares de nuestra sociedad», como es el acceso a la sanidad pública.

Así lo aseguró el portavoz de SOS Sanidade Pública do Salnés, Xosé Manuel Ribadomar, en una conferencia de prensa ofrecida en la plaza de Galicia, en Vilagarcía de Arousa.

Según él, las listas de espera son elevadas tanto para acceder a una consulta con el médico de familia, como para realizar una prueba hospitalaria o acceder al diagnóstico de un especialista.

Ribadomar apunta que estas demoras desajustan el sistema, ya que hacen que los ciudadanos con más poder adquisitivo acudan a los médicos privados, causando una situación de indefensión para los que tienen menos recursos.

Estos optan por acudir a los servicios de Urgencias, con la consiguiente saturación de los mismos, añade el portavoz del colectivo.

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Por ello, desde SOS Sanidade Pública do Salnés animan a los ciudadanos a acudir a la protesta del jueves delante del Hospital, a las 12 del mediodía.