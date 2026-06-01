Política municipal
El PSOE de Ribadumia estudia llevar el caso de Servizos Sociais al Parlamento
El grupo opositor lleva una moción al pleno
El PSOE de Ribadumia llevarará al próximo pleno una moción para exigir al Concello un plan integral de mejora de las dependencias de Servizos Sociais, así como que adopte las medidas organizativas y de personal que «garanticen la estabilidad y correcto funcionamiento», explica Javier Mougán. Y es que asegura que, meses después de conocerse el informe de la Xunta relatando las deficiencias, «existen dudas sobre el grado real de cumplimiento de sus requerimientos», añadió el concejal opositor.
De hecho, su partido no descarta llevar el asunto al Parlamento de Galicia para «reclamarle también explicaciones a la Xunta». Así, su diputado, Julio Torrado, visitó las instalaciones del departamento junto a Mougán.
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