La Xunta ultima el proyecto constructivo para ampliar la producción de agua potable en O Salnés

La Xunta está cerrando la redacción del proyecto de obra para ampliar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de O Salnés, que tendrá un coste de 6,2 millones de euros. Así lo indicó ayer tras el consejo de gobierno en el que informó de los proyectos que cofinanciará de aquí a 2029 para mejorar las infraestructuras hidráulicas en 26 Concellos gallegos, movilizando 31 millones de euros.

Asimismo, comunicó que la ampliación de la estación de Padrón «está casi terminada» y que, con 10,8 millones de euros, beneficiará también a los Concellos de Dodro, Catoira, Valga, Ribeira, Pontecesures, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo y Vilagarcía de Arousa. Cabe recordar que Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, ha asumido la gestión y explotación de la red de abastecimiento en aguas arriba en la margen derecha de la Ría de Arousa, correspondiente a la zona de O Barbanza.