Las parroquias arousanas se visten de fiesta para las primeras comuniones

Las parroquias cristianas de Arousa celebran estos días uno de los momentos más trascendentales en la vida de los niños de su comunidad, la primera vez que reciben el sacramento de la Eucaristía, lo cual supone un paso en la renovación de su fe católica y también un acto de comunidad.

En A Xunqueira de Vilagarcía estaban celebrando además las fiestas patronales y ayer tuvo lugar la misma solemne oficiada por el párroco Manuel Couceiro Cachaldora, cantada por el coro A Nosa Señora da Xunqueira- Santa Eulalia y con la procesión del Santísimo Sacramento. Así que no faltaron las alfombras florales elaboradas por los vecinos, ni tampoco el acompañamiento musical con la Banda Municipal de Vilagarcía.

Todo esto como broche a un programa que arrancó el pasado jueves con otras cuestiones como un concierto del grupo de acordeones Arosa Bay; alboradas a cargo del grupo folclórico A Nosa Señora da Xunqueira y Os Terribles de Arousa, y la verbena con Luces de Bohemia. Sin olvidar la actuación del coro juvenil en la misa de las primeras comuniones.

Alfombras florales en la celebración de A Xunqueira de Vilagarcía / Iñaki Abella

En Santa Mariña de Cambados, este domingo fue el turno del segundo grupo de niños que se han preparado durante varios años para la primera comunión, haciendo un total este año de 43. En el caso de San Xulián de A Illa ayer fueron 27 los menores que recibieron por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesucristo.

En la capital del albariño, fue el párroco José Aldao quien se encargó de los oficios y comunicó además que los feligreses ya están preparándose para el Corpus Christi, habiéndose establecido cinco puntos de picado y preparación de flores y verde que darán vida a las composiciones sobre las calles del centro de la localidad.

La novena ya empezó la semana pasada y los actos centrales tendrán lugar el próximo domingo, siendo la procesión a las 20.30 horas desde la iglesia parroquial con finalización en la plaza del Concello.

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En otras localidades de O Salnés y el Ullán también están con la preparación de esta tradición de tapizar las calles para dar alegría a los actos litúrgicos y que llegó a España a mediados del siglo XIX.