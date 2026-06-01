O Grove renueva sus vías: 700.000 euros para asfalto en el centro y el rural
El alcalde sostiene que fueron mejorados 24 caminos y calles del rural y el centro urbano
El alcalde de O Grove, el socialista José Antonio Cacabelos Rico, saca pecho con el plan de asfaltados desplegado por el Concello tanto el año pasado como en lo que va del presente ejercicio.
Cifra en unos 700.000 euros la inversión realizada para mejorar tanto calles del centro urbano como diferentes caminos del rural, buscando con ello una mejor accesibilidad y mayor seguridad tanto para peatones como para automovilistas.
En el caso del rural, la reposición de la capa de rodadura a la que ahora alude el regidor meco se llevó a cabo en zonas de la parroquia de San Vicente como Reboredo, el acceso a la playa de Mexilloeira, en las estrechas pistas de Temperáns, Coupríns, la siempre concurrida bajada a Con Negro y el vial que conduce a Piñeirón.
Explica el primer edil que «este plan general de asfaltados ha sido afrontado con fondos cien por ciento municipales, con cargo al remanente de tesorería».
En el mismo «se incluía una partida específicamente destinada al rural con la que mejorar la accesibilidad» en algunos de los viales que se encontraban en peor estado, sobre todo después de los daños causados por los temporales del pasado invierno.
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