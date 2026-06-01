O Grove impulsa la preparación ciudadana ante emergencias sanitarias

El Concello de O Grove ha puesto en marcha una nueva iniciativa para fortalecer la preparación de la población ante situaciones de emergencia sanitaria mediante la organización de un curso de Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática Externa (SVB+DESA).

Paralelamente, el Servicio Municipal de Emergencias está desarrollando jornadas de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios en los centros educativos del municipio.

La formación está dirigida a personal no sanitario y tiene como objetivo capacitar a los participantes para actuar de forma rápida y eficaz ante una parada cardiorrespiratoria, así como para utilizar correctamente los desfibriladores externos semiautomáticos. La iniciativa responde, además, a la necesidad de renovar las acreditaciones obtenidas durante la edición celebrada en 2024, cuya validez es de dos años según establece la normativa autonómica vigente.

Participantes en la actividad. / FdV

El curso está siendo impartido por la empresa CIS Formación Especializada Seguridad y Salud y combina contenidos teóricos y prácticos destinados a proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para intervenir en los primeros momentos de una emergencia sanitaria, un factor considerado clave para aumentar las posibilidades de supervivencia de las víctimas.

En total participan 70 personas pertenecientes a distintos colectivos del municipio, con el propósito de ampliar la cobertura formativa y reforzar la capacidad de respuesta local ante situaciones de urgencia.

Entre los asistentes figuran integrantes del servicio de Emergencias, agentes de la Policía Local, personal de centros educativos, miembros del programa Vellos Tempos, del Programa de Atención a la Infancia (PAI) y de la asociación Afasal, además de trabajadores del mercado de abastos, representantes de los clubes locales, operarios de instalaciones deportivas y personal vinculado a las actividades deportivas municipales.

Una de las sesiones formativas. / FdV

Entre los alumnos también se encuentra el concejal de Deportes, Servicios Sociales y Juventud, Quito Parada Carballa, quien participa en la formación dentro de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar la prevención, la seguridad y la respuesta ante emergencias.

Además de esta acción formativa, el servicio de Emergencias de O Grove está acercando los conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios al alumnado de los centros educativos del municipio.

El objetivo es sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de actuar con rapidez en situaciones críticas y dotarlos de herramientas básicas que puedan resultar decisivas para salvar vidas.

Una charla a personal de las instalacione deportivas. / FdV

Desde el Concello destacan que estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia orientada a fomentar la cultura de la prevención y la formación ciudadana en materia de emergencias.

Con ello, la administración local busca consolidar «un municipio más preparado, seguro y comprometido con la salud y el bienestar de la vecindad», incrementando el número de personas capacitadas para actuar de forma inmediata ante una situación de riesgo vital.