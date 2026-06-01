Conflicto laboral
Nestlé de Pontecesures inicia la huelga indefinida con un «seguimiento del cien por ciento»
La plantilla realizará movilizaciones todos los días en contra del ERE que prevé 27 despidos
La plantilla de Nestlé dio inicio hoy a la huelga indefinida contra los 27 despidos previstos en la fábrica de Pontecesures y al cierre de esta edición estaba registrando un seguimiento del 100%, según el sindicato CIG. Este también comunicó que se realizarán movilizaciones diarias delante de las instalaciones, entre las 13.00 y las 15.00 horas, y que «un numeroso piquete informativo se mantiene a las puertas de la empresa desde el comienzo del paro a las 6.00 horas para mostrar el rechazo al ERE anunciado por la dirección».
Desde la central negaron una vez más «la existencia de causas económicas, organizativas o productivas que justifiquen este ERE, menos aún toda vez que el año pasado el grupo Nestlé alcanzó una facturación récord, con un montante de 2.984 millones de euros. Con los números que presenta a nivel estatal no vemos necesarios ni justificados estos despidos». n
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