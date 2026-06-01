Mar destina 483.597 euros a la regeneración de los bancos marisqueros de Vilanova de Arousa

El Consello da Xunta ha dado luz verde a la autorización para firmar dos nuevos convenios de colaboración con las cofradías de pescadores de A Pastoriza de Vilanova de Arousa y Virxe do Carme de Cabo de Cruz (Boiro).

Ambos están orientados a la restauración de hábitats y zonas de producción marisquera, movilizando conjuntamente 1.848.319,11 euros, sufragada al 100% por la administración autonómica con el objetivo de «revertir la elevada mortandad de bivalvos producida por las lluvias extraordinarias y la consecuente bajada de la salinidad de principios de año».

Fuentes autonómicas explican que, en el caso de la cofradía vilanovesa, son 483.597,63 euros y se prevé la movilización de hasta 65 mariscadoras de a pie, que sumarán 144 jornadas de trabajo.

El plan intervendrá sobre una superficie protegida de 1.086.872 metros cuadrados repartidos en seis grandes bancos intermareales situados entre los distritos de Esteiro de Vilamaior, As Sinas, As Carballas-O Bote y Castelete-O Rego.

El catálogo de actuaciones técnicas prioriza la labor manual en las áreas de mayor densidad y reserva el uso del tractor o maquinaria de chorros desde embarcación para revertir las zonas con mayor tendencia a generar lodo.

También recoge la vigilancia diaria de cuatro horas en bajamares diurnas, el control manual y mecánico de macroalgas y depredadores -incluyendo las ouxas-, la siembra de 650.000 unidades de almeja babosa y la realización de cursos específicos.

En cuanto al pósito boirense, son 1,3 millones de euros y se articulará a través de la implicación progresiva de hasta 163 profesionales de a pie. Se actuará en una superficie global de 2.040.388 metros cuadrados, comprendidos entre los bancos de Barraña, Arrecife das Marxas, Retorta, Ladeira do Chazo y la playa de Mañóns. Sobre las semillas, serán 2,3 millones de unidades de fina y babosa.

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Estos «acuerdos ratifican el compromiso del ejecutivo gallego de cara a la recuperación de los bancos marisqueros y prevén compensaciones de hasta 700 euros mensuales» para los que participen en los trabajos de regeneración del medio marino, según destacaron desde Mar, recordando que ya van cinco como parte del plan de choque de 22,7 millones que financia en un 70% con fondos europeos Fempa.