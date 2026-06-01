Josefa Maneiro Pérez revalida su presidencia en la comunidad de montes de Trabanca Badiña

La comunidad de montes de Trabanca Badiña celebró este domingo elecciones a la junta rectora. Es la primera vez, en más de 30 años, que los vecinos de esta comunidad de Vilagarcía de Arousa acuden a las urnas para escoger entre dos candidaturas. Finalmente, resultó vencedora la encabezada por la ya presidenta, Josefa Maneiro Pérez.

La comunidad de montes de Trabanca Badiña cuenta con unas 30 hectáreas de terreno, y buena parte de su trabajo durante las últimas décadas consistió en la recuperación de parcelas de monte comunal que habían sido ocupadas por particulares o que se encontraban en el limbo administrativo.

Ramón Bueno Piñeiro, que repetirá como secretario de la comunidad, adelanta que esta seguirá siendo una de las prioridades de trabajo del equipo rector. "Defender el monte vecinal es fundamental para nosotros. Somos una comunidad que ha tenido que luchar muy duro por el monte tanto en la Justicia como en el Jurado Provincial", apuntó.

Y así seguirá siendo los próximos años. Ramón Bueno aduce que la comunidad de Trabanca Badiña "sufre una presión muy fuerte de ocupación de monte por particulares", hasta el extremo de que, según él, en la candidatura alternativa había tres personas contra las que está litigando la comunidad precisamente por ese asunto en la actualidad.

"No queríamos perder ese trabajo de tantos años en la defensa del monte vecinal", añade el secretario de la junta rectora, que es también presidente de la Mancomunidade de Comunidades de Montes de Vilagarcía.

La junta rectora al completo

La asamblea extraordinaria se celebró el domingo. Estaban citados los 86 vecinos censados como cumuneros, y finalmente se emitieron 69 votos, entre presenciales y delegados. Resultó ganadora por mayoría la candidatura de Josefa Maneiro Pérez, por lo que se mantendrá la misma junta rectora que funcionaba hasta la fecha.

La directiva la completan Manuel Saborido Fernández, que es vicepresidente; Ramón Bueno, secretario; Manuel Jueguen Conde, tesorero; y los vocales Manuel Caldelas Suárez, Ricardo Caldas Suárez, José Manuel Louzán Abalo, José Manuel Tarrío Pan y Víctor Rubianes César.

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En otro orden de asuntos, la comunidad aprobó en una asamblea reciente la creación de una plantación de castaños de una hectárea de extensión en una franja de protección forestal.