Las jornadas del pescado azul en O Grove cierran con un balance positivo y consolidan la oferta culinaria del municipio

La asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) da por concluida la segunda edición de las jornadas gastronómicas del pescado azul con un balance muy positivo, tanto por la respuesta de los establecimientos participantes como por la acogida de vecinos y visitantes.

Un total de doce locales se sumaron a esta propuesta desarrollada durante tres fines de semana para convertir este producto en el gran protagonista de la oferta culinaria del municipio ofreciendo degustaciones, tapas, sugerencias y menús elaborados con distintas variedades de pescado azul.

Las jornadas permitieron descubrir desde recetas tradicionales, como pescaditos fritos, escabeches, guisos o preparaciones con arroz, hasta propuestas más innovadoras inspiradas en la cocina contemporánea, entre ellas cebiches, tartares o focaccias elaboradas con este producto.

Además de la oferta gastronómica, Emgrobes organizó un programa complementario de actividades para dinamizar el ambiente durante los fines de semana. El grupo musical Os Firrás recorrió distintos establecimientos ofreciendo actuaciones en sesiones vermú, mientras que varios locales promovieron catas, vermús temáticos y otras iniciativas dirigidas a atraer público.

Un momento de la degustación, esta tarde. / Paco Luna

La asociación también mantiene abierto el plazo para el sorteo de diversos regalos entre las personas participantes. Entre los premios figuran descuentos en Taberna Furtivos y A Fuego Tapería, entradas con cena para la celebración de San Juan en el Náutico de San Vicente y dos entradas dobles para disfrutar de circuitos de talasoterapia y spa en establecimientos de la isla de A Toxa. En los próximos días se recogerán las tarjetas selladas y, a finales de semana, se realizará el sorteo, comunicando posteriormente los nombres de los ganadores.

Los doce establecimientos participantes fueron Restaurante Sal de Allo, Jueso de Caña, A Fuego Tapería, Restaurante Senlleiro, Taberna Canta Claro, Herlogón, Restaurante Solaina y A Solaina, Pan de Millo, el restaurante del Hotel Bosquemar de Reboredo, Punta Vendaval y Casa do Marqués, en la isla de A Toxa.

Las jornadas del pescado azul en el restaurante Taberna Herlogón de O Grove. / FdV

Desde la organización destacan que, pese a que algunos establecimientos no pudieron participar durante todas las jornadas debido a cierres puntuales, el resultado final ha vuelto a ser «un éxito». Los hosteleros coinciden en señalar que los clientes valoran especialmente este tipo de iniciativas, que les animan a salir, descubrir nuevos sabores y probar elaboraciones diferentes. La favorable climatología registrada durante las últimas semanas también contribuyó a reforzar la afluencia de público.

La asociación subraya que estas jornadas constituyen una oportunidad para seguir promocionando el potencial culinario de O Grove y consolidar su posición como uno de los principales referentes gastronómicos de Galicia, apostando por la calidad de los productos del mar y por la creatividad de sus cocineros.