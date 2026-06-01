Los investigadores constatan un aumento de mejilla que avala la ampliación del plazo de extracción

De acuerdo con lo acordado en la Mesa do Mexillón celebrada la semana pasada, la Consellería do Mar hace oficial la ampliación del plazo para recoger mejilla en el litoral atlántico gallego hasta el próximo día 30, «teniendo en cuenta las posibles necesidades concretas para completar el abastecimiento de semilla en algunas bateas».

Las direcciones territoriales de A Coruña y Vigo pertenecientes al departamento autonómico que dirige Marta Villaverde, ya han remitido las resoluciones correspondientes, haciendo constar que esta medida extraordinaria se aplica bajo una serie de premisas o condiciones ya conocidas por el sector bateeiro.

Entre ellas, que la actuación en los bancos naturales de cría se lleve a cabo de 7.00 a 20.00 horas, prohibiéndose la recolección de semilla los sábados, domingos y festivos.

FARO AROUSA / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Lógicamente, deben respetarse las zonas de explotación exclusiva de percebe relacionadas en la Orden de 19 de diciembre de 2024, en la que se aprueban los planes de gestión para recursos específicos y algas en el trienio 2025-2027 y se advierte de que la recogida en el ámbito del Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán está sometida a la previa autorización de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Illas Atlánticas

También es importante tener presente que esta ampliación de plazo no es de aplicación en el ámbito del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia y que las cantidades de mejilla extraída deben comunicarse mediante la aplicación Movtic.

Cabe explicar que la campaña iniciada el pasado 2 de enero finalizaba el 30 de abril, y a petición del sector la Consellería do Mar accedió en su momento a ampliarla hasta el 31 de mayo.

I. ABELLA

Pero el día 14 se recibió en la Administración autonómica un escrito de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) solicitando una nueva prórroga.

Días después plantearon la misma petición de prórroga la cooperativa Amegrove y Femex, proponiendo la ampliación del plazo de extracción hasta el 30 de junio. Una demanda a la que se sumaba la semana pasada la asociación de productores Viladomar.

En base a todo ello, el pasado jueves el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) dependiente de la Consellería do Mar informaba sobre los resultados de la campaña de muestreos llevada a cabo en el marco de los proyectos Apromex y Mexian, de los cuales se desprende que «en estos momentos se está registrando una incorporación notable de juveniles que tiene como consecuencia una mayor disponibilidad de recurso para ser extraído».

La Mesa do Mexillón celebrada el jueves pasado. / FdV

Asimismo, los datos referidos a las declaraciones de recogida de cría en banco natural emitidas en lo que va de campaña «demuestran un incremento en la extracción», y los resultados de los informes de recuentos larvarios realizados en colaboración con el laboratorio de inmunología de la Universidade de Vigo y el propio CIMA concluyen que «desde febrero» se aprecia «un incremento continuado da presencia de larvas de mejillón indicadoras de que en las piedras del litoral puede estarse produciendo un incremento de las poblaciones de mejilla».

Esos informes se dieron a conocer en la Comisión do Mexillón convocada en Santiago para tratar estos y otros asuntos, y, como se explicó entonces, se autorizó la ansiada ampliación de plazo.

La conselleira y el director del CIMA en la presentación del proyecto Apromex. / Iñaki Abella

Avalada el viernes por el subdirector xeral de Acuicultura y el jefe del Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura, que emitieron informes en los que se indica que «no se observa ningún inconveniente en que se amplíe el plazo para la extracción de semilla de mejillón en roca, salvo en el ámbito del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia».

Todo esto se debe, como ya detalló FARO hace días, a que la escasez de mejilla detectada antes de que comenzara la campaña hizo que esta no pudiera empezar el 1 de diciembre, como cada año, sino que se pospuso su arranque hasta el 2 de enero.

Manuel Méndez

Después llegó una sucesión de temporales que, durante meses, no solo causó estragos en las bateas, sino que impidió la recogida de la cría necesaria para preparar el siguiente ciclo de cultivo en los viveros flotantes.

De ahí que en lugar de finalizar la temporada el 30 de abril, como estaba previsto, Mar accediera a prolongarla hasta el 31 de mayo, a petición del propio sector productor.

La aplicación tecnológica que facilita la recolección de cría. / Iñaki Abella

Sin embargo, el fuerte episodio tóxico primaveral que azota Galicia desde abril no solo cerró las bateas para la extracción de mejillón comercial, sino que limitó el encordado de la semilla en ellas, lo cual supuso una nueva complicación y más retraso en el proceso de encordado.

Por si no fuera suficiente, la cría era escasa y tardaba más de la cuenta en crecer, siendo ahora, como se explicaba anteriormente, cuando sí parece detectarse un repunte de la misma, lo cual permite que el sector pueda recuperar el tiempo perdido y completar la recolección de alevines.

Le quedan cuatro semanas para conseguirlo, ya que, a estas alturas, una nueva prórroga el mes que viene ya se antoja del todo inviable.