Hallan a una anciana desorientada en Vilagarcía y rescatan a una mujer atrapada en un balcón

La Policía Local de Vilagarcía atendió este lunes dos servicios de auxilio humanitario. A las 7 de la mañana, una vecina de 82 años fue encontrada desorientada en la Praza Ravella, vestida con pijama y descalza, lo que hizo presumir que pudiera padecer algún tipo de padecimiento que le afectaba la consciencia. Los servicios sanitarios fueron requeridos y la trasladaron a un centro médico para su valoración, logrando también localizar a familiares para darles traslado de las circunstancias.

Poco después, a las ocho menos veinte de la mañana, una patrulla de la Policía Local acudió a una vía próxima a San Xosé, donde una persona había comunicado telefónicamente la presencia de una mujer en un balcón de un piso que parecía no ser capaz de acceder al interior de la vivienda. La mujer había salido a fumar al balcón y se le había cerrado la puerta de acceso. La Policía Local logró acceder a la vivienda escalando por un patio de luces y abrir la puerta, encontrando a la mujer en buen estado de salud.

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Finalmente, a las 10 de la mañana, un vehículo causó daños en el edificio de la plaza de abastos, concretamente en el mercado de la verdura, al chocar con la cornisa del edificio mientras intentaba descargar mercancías.