César Pérez Gellida y Luz Gabás firmarán ejemplares en Vilagarcía Cidade de Libro

Vilagarcía Cidade de Libro es mucho más que una feria del libro. Hay presentaciones de novedades literarias y estrellas de las letras firmando ejemplares, sí, pero también obras de teatro y cuentacuentos para niños y mayores, conciertos, viajes a la isla de Cortegada y las tan apreciadas «Conversas ao Solpor», relajados coloquios en los que público y autores comparten opiniones y experiencias al atardecer.

El alcalde, Alberto Varela, y los concejales Álvaro Carou y Sonia Outón presentaron la programación completa del exitoso evento literario de Vilagarcía, que llega a su sexta edición. Algunos de los escritores de más renombre que visitarán la ciudad esos días son César Pérez Gellida, uno de los autores españoles de novela negra más apreciados, y ganador del premio Nadal con la novela «Bajo tierra seca»; la compostelana Ángela Banzas, finalista del Planeta; Arantxa Portabales o Luz Gabás.

También habrá espacio para el talento local, ya que presentarán sus obras Alba Tomé, finalista del premio Illa Nova con su primera novela, «As humidades», o Paulo García Conde.

César Pérez Gellida / FdV

Vilagarcía Cidade de Libro se celebra entre el 8 de junio (el lunes de la próxima semana) y el domingo 14. La primera jornada se estrenará la «Gruta dos Libros Esquecidos», una propuesta que pretende conquistar nuevos lectores mediante la «suelta» de libros en espacios públicos, como centros de salud, calles, parques o comercios. Ese mismo día tendrá lugar la primera función de «Argonautas literarios», una experiencia inmersiva abierta a la participación tanto de centros educativos como de centros de día y residencias de mayores.

La apertura en sí de Cidade de Libro es el martes 9 a las 5 de la tarde, con las primeras presentaciones y actos complementarios, como un taller de poesía para niños impartido por Yolanda Castaño, la presentación de Ángela Banzas, o el homenaje organizado por la Mesa das Verbas a Begoña Caamaño, autora a la que se le dedicó el Día das Letras Galegas el pasado 17 de mayo, y al escritor Xosé Luis Méndez Ferrín, por el 50 aniversario de la publicación de «Con pólvora e magnolias».

Las siguientes jornadas estarán dedicadas a otras temáticas, como la música o los viajes. Por ello, el miércoles habrá desde un espectáculo familiar de la Orquestra Camarote Band hasta una representación de Hamelin, pasando por la presentación de un libro sobre Andrés do Barro, uno de los padres del pop gallego.

César Pérez Gellida y Arantxa Portabales estarán el jueves, en la jornada dedicada a la literatura de intriga y misterio. Y el viernes habrá varias actividades en la isla de Cortegada, con la participación entre otros de Luz Gabás.

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Todas las actividades son gratuitas, pero varias de ellas son con aforo limitado, por lo que es necesario reservar una invitación a través de ticket.vilagarcia.gal.