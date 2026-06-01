El Breogán de O Grove invita a descubrir las propiedades curativas de las hierbas de San Juan

El club marítimo, deportivo y cultural Breogán, que despliega una extensa agenda de actividades durante todo el año, se centra ahora en las propuestas vinculadas a la tradicional fiesta de San Juan, como ha hecho en los últimos ejercicios.

La entidad que preside Félix Lamas vuelve a incidir en la recuperación de las tradiciones relacionadas con la mágica moche de las hogueras y el solsticio de verano, y para ello anuncia una charla, con el título de «As tradicións do San Xoán e as redes sociais», y la quinta edición de su ruta en busca de las hierbas con las que se elabora la aromática y casi «milagrosa» pócima de la noche más corta del año.

Esa que, cabe incidir, tiene propiedades curativas, espanta meigas, mantiene viva la tradición, sirve de ambientador y, en cierto modo, se utiliza para casi todo desde tiempos inmemoriales, especialmente en el rural.

Así se elabora el agua de San Juan. / FdV

«Con el agua de San Juan podemos lavarnos y protegernos frente al mal de ojo durante todo el año, además de ayudarnos a curar enfermedades de la piel y a rejuvenecerla, dado que la mayor parte de las hierbas utilizadas tienen propiedades curativas», explica Félix Lamas.

Será el día 23 cuando todos aquellos que estén interesados y se inscriban previamente en el teléfono 606 955 770 puedan sumarse a esta actividad, en la que se recorren diversos lugares del municipio para recoger las hierbas y también el agua de siete fuentes, elaborando con todo ello el conocido como «cacho» de San Xoán.

Manu Méndez

Ese en el que tienen cabida, por ejemplo, la hierba de San Juan propiamente dicha o hipérico, el helecho macho, hinojo (fiuncho), malva, hierba Luisa, romero, codeso, laurel, sauco y nogal, entre otras plantas y flores.

Además de esta excursión en busca de hierbas, que comenzará a las 16.30 horas en el entorno del Pavillón de Deportes Náuticos Tono Campos, el Breogán cita a los vecinos el día 19, en este caso en la Sala das Cunchas de la casa consistorial.

Será allí donde, a las 19.30 horas, comience la charla que relaciona las tradiciones de San Juan y las redes sociales, impartida por Borxa González, creador de la firma Orgullo Galego.