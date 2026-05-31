Vilariño vuelve a pedir la protección de San Isidro con su singular fiesta

Vilariño rindió tributo al protector de los agricultores y ganaderos con su peculiar procesión de tractores, carricaos y carros do país, dejando una estampa que se repite desde hace 43 años y que goza de buena salud. Y es que nunca falta sangre joven entre los participantes y suelen ser los más originales para hacerse con algunos de los premios que entrega la comisión organizadora de San Adrián.

Más de 900 euros y trofeos que brillaron en una jornada soleada que contribuyó aún más a la afluencia de una cita muy popular entre todos los cambadeses e incluso los vecinos de localidades cercanas. Y es que en el campo de la fiesta de A Barca, en Covas de Lobos, junto al río, siempre se reúnen familias y grupos de amigos en una gran comida campestre en la que no faltan entretenimientos durante todo el día, ni tampoco la carpa de comidas y la pulpeira para quien se sienta perezoso.

Jinetes participantes en la procesión de la Festa do Labrego de Vilariño. / Iñaki Abella

Juegos populares y música con Os Carballeiras, Volandeira y Os Demos da Petaca Folk se sumaron a la exposición de productos agrarios, el desfile de tractores antiguos, la subasta de hortalizas y otros manjares de la tierra y a la verbena nocturna, con el grupo A Xaiba, que puso el broche de oro a esta fiesta en la que no faltó la misa en honor a San Isidro, para pedirle su intercesión, que la cosecha de este año sea buena y la proteja frente a las plagas y los eventos climatológicos extremos, cada vez más frecuentes, como la granizada que comprometió gran parte de la producción de albariño de la ribera del Umia hace algunas semanas.

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La comisión realiza cada año un importante esfuerzo por mantener viva esta tradición y cuenta con el apoyo de patrocinadores y colaboración del Concello.