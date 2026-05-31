La Vía Verde do Salnés estrena acceso a la espera de un desbroce y un «parking»

Los usuarios de la Vía Verde do Salnés ya pueden acceder a la senda por el nuevo acceso de la Rúa do Charco, en Rubiáns (Vilagarcía). Desde el punto de vista de la accesibilidad, el nuevo paso supone una mejora sustancial respecto al anterior de la Rúa do Río, situado a unos 200 metros de distancia. El itinerario, en todo caso, necesita de forma urgente un desbroce de los márgenes y sería muy útil un aparcamiento en las proximidades del inicio de la ruta como el existente frente al pazo de Rubiáns (en el kilómetro 1 de la vía verde) o junto a la azucarera de Portas, en el otro extremo del camino.

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha invertido 200.000 euros en la creación del nuevo acceso desde la calle O Charco. Hasta ahora, si uno pretendía tomar la vía verde desde su inicio en Rubiáns tenía dos opciones: o subir por la Rúa do Río (en la calle del lavadero), que presenta una cuesta muy empinada, tremendamente exigente incluso para muchos ciclistas o corredores entrenados; o dar un rodeo de algunos cientos de metros por el interior de la aldea en busca de una subida un poco más suave, pero difícil de encontrar para la gente de fuera.

Zona donde el camino apenas tiene un metro de ancho debido a la falta de mantenimiento. / FdV

En la práctica, ambos accesos presentaban dificultades para las personas con menos movilidad, de edad avanzada o para quienes se acercan a la vía en coche y necesitan un lugar donde dejarlo. Tanto es así que en muchísimos casos, los usuarios decidían empezar el camino junto al pazo de Rubiáns, donde sí hay espacio para dejar el coche y el acceso al camino es llano. Eso sí, empezar ahí la senda obliga a renunciar al primer kilómetro del trazado.

El Ayuntamiento arousano aprovechó los fondos europeos del Next Generation para abrir un nuevo acceso por la Rúa do Charco. Incluyó la obra en su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y la empresa adjudicataria, Construcciones Vales, ya ha finalizado los trabajos.

El paso ya está abierto. Ahora, la subida es mucho más suave, y está al alcance de todos los usuarios, pues se ha diseñado con una sucesión de rampas ligeras, el suelo es de cemento e incluso se han colocado pasamanos. De este modo, llegar hasta la Vía Verde do Salnés es ahora muchísimo más sencillo para todo tipo de personas.

El apeadero de Rubiáns, cubierto de maleza. / FdV

Eso sí, quedan aspectos a mejorar. El primero, con vistas a la inminente campaña de verano, es el desbroce de los márgenes. En condiciones normales, la senda de la Vía Verde do Salnés tiene un ancho medio de 2,5 metros, y aunque hay zonas donde se reduce un poco, casi nunca baja de los dos metros. Sin embargo, en estos momentos hay numerosos tramos donde la hierba de las cunetas ha crecido tanto hacia el interior del camino que apenas queda un paso de un metro de ancho. Hay zonas tan angostas donde si se cruzan dos ciclistas, uno de ellos ya tiene que detener la marcha para dejar pasar al otro. A mayores, hay zonas donde las ramas de los árboles o los juncos invaden el camino, obligando a los ciclistas a moderar la marcha o a encogerse para no tropezar con ellos.

Es igualmente urgente la limpieza de las zonas de descanso, como las del apeadero de Rubiáns, completamente cubierto de hierba alta, o la de Godos.

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Por otra parte, el nuevo acceso desde la calle O Charco no ha servido para resolver la falta de un aparcamiento cómodo para aquellos que van a disfrutar de la vía verde pero que llegan a ella en coche. Sí existe en el extremo de Portas y frente al pazo de Rubiáns, pero las posibilidades de dejar el coche en un sitio seguro y cómodo son muy escasas si se quiere empezar en el kilómetro cero, es decir, en la Rúa do Río o la de O Charco. La Vía Verde do Salnés comunica Vilagarcía con Caldas de Reis y Portas. Tiene un trazado de 9,2 kilómetros, que pasan a ser 9,5 si se inicia el recorrido en O Charco, y de 19 si se hace entera ida y vuelta.