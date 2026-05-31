El vandalismo cruza una línea roja en Cambados: pintan la fachada de la iglesia de San Benito de Fefiñáns

Que el vandalismo con pintadas se estaba desmadrando en Cambados es algo reconocido por las autoridades municipales, que llevan gastados miles de euros de dinero público en limpiar el patrimonio de todos y, en algún caso, de especial relevancia como fue el Muíño da Seca.

Sin embargo, este fin de semana se ha traspasado una línea roja con una pintada en una de las señas de identidad de la localidad, un bien BIC protegido y a campo abierto, en la iglesia de San Benito de la plaza de Fefiñáns. Ya no se trata de un lugar escondido y apartado como en anteriores casos y el atrevimiento preocupa en gran medida a las autoridades.

El cura párroco, José Aldao, ya trasladó al concejal de Patrimonio, Liso González, su intención de interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales y el Concello no descarta interponer otra.

Lo que tiene claro es que condena los hechos y que se involucrará en la solución, que no llegará pronto, pues al tratarse de un BIC el trámite de limpieza es más complejo, además de más costoso, como recuerda el edil.

González espera que se pueda identificar a los autores que, se sospecha, pueden ser jóvenes.

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Los hechos sucedieron seguramente el viernes por la noche, pues la pintada se descubrió el sábado por la mañana. Es bastante extensa, de color negro y parece referir un nombre y un apellido, el cual es lo poco que casi se puede comprender bien. Es Aragunde y es muy común en Cambados.