Patrimonio
El vandalismo cruza una línea roja en Cambados: pintan la fachada de la iglesia de San Benito de Fefiñáns
El garabato que parece referir un nombre supone un ataque a un BIC protegido
Que el vandalismo con pintadas se estaba desmadrando en Cambados es algo reconocido por las autoridades municipales, que llevan gastados miles de euros de dinero público en limpiar el patrimonio de todos y, en algún caso, de especial relevancia como fue el Muíño da Seca.
Sin embargo, este fin de semana se ha traspasado una línea roja con una pintada en una de las señas de identidad de la localidad, un bien BIC protegido y a campo abierto, en la iglesia de San Benito de la plaza de Fefiñáns. Ya no se trata de un lugar escondido y apartado como en anteriores casos y el atrevimiento preocupa en gran medida a las autoridades.
El cura párroco, José Aldao, ya trasladó al concejal de Patrimonio, Liso González, su intención de interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales y el Concello no descarta interponer otra.
Lo que tiene claro es que condena los hechos y que se involucrará en la solución, que no llegará pronto, pues al tratarse de un BIC el trámite de limpieza es más complejo, además de más costoso, como recuerda el edil.
González espera que se pueda identificar a los autores que, se sospecha, pueden ser jóvenes.
Los hechos sucedieron seguramente el viernes por la noche, pues la pintada se descubrió el sábado por la mañana. Es bastante extensa, de color negro y parece referir un nombre y un apellido, el cual es lo poco que casi se puede comprender bien. Es Aragunde y es muy común en Cambados.
Suscríbete para seguir leyendo
- El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
- El cambadés que guardó secretos de la lista del Mundial
- Llamativa y colorida boda internacional en Vilagarcía
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas
- Carmen Búa: «Como nuestras fiestas no hay quien las haga»
- Guardia Civil tiene «pistas adecuadas» para localizar al conductor implicado en el atropello mortal de Vilanova
- Tres parquímetros, 0,50 euros la hora y 300 plazas de estacionamiento: así será la zona azul de Area da Secada
- Una reyerta en la zona TIR de Vilagarcía termina con un menor herido de consideración