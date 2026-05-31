Ribadumia asegura que contactó con 15 empresas para trasladar a los niños de O Muíño

Se hicieron todas las gestiones necesarias para dar una solución al Náutico O Muíño para que pudiese desplazar a 40 niños hasta O Incio. Así de contundente se muestra el Concello de Ribadumia en una nota que ha hecho pública en la mañana de este domingo, una nota en la que insiste en que los funcionarios municipales contactaron, al menos, con unas 15 empresas de transporte, sin que ninguna de ellas mostrase su disponibilidad a realizar el servicio.

Este extremo, señalan desde el Concello, se le comunicó al director técnico del club en la tarde del 28 de mayo y aseguran que es «rotundamente falso» que se solicitase una furgoneta municipal de manera formal, mostrando su censura a un supuesto encontronazo verbal del director deportivo con varias funcionarias y acusando al responsable de O Muíño de «actitud impropia». Pese a ello, señalan, los funcionarios continuaron buscando empresas y se llegó a localizar una en Monforte.

«Esta información se trasladó al director deportivo del club, que decidió no confirmar el servicio de transporte en autobús, comunicándonos por escrito que estaba trabajando en el alquiler de furgonetas y, desde el Concello, se le ofreció la total disponibilidad para la realización de las gestiones que fuesen precisas sin que hubiese ningún tipo de respuesta», explican.

Insisten desde la administración municipal que «se mostró en todo momento una actitud de apoyo y procura de soluciones, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones en las que el Concello colabora con la contratación externa del transporte». También quieren dejar claro que el Concello «trabaja con el compromiso de dar la mejor solución con los medios de los que disponemos, no bajo amenazas», censurando el comunicado que hizo público el club y lamentando que las familias y los niños deportistas «se hayan visto involucrados en esta desagradable situación ven la que todos tenemos gran interés en resolver de la mejor forma posible.

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Finalmente, el club estuvo presente en O Incio, donde se alzó con el Campeonato Gallego de las categorías base, recurriendo a transportar a los 40 niños participantes en las dos furgonetas del club, otra alquilada y una cedida por una empresa colaboradora. Además, un buen número de los pequeños se desplazó a la localidad lucense en los vehículos particulares de sus padres.