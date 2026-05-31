El Puerto de Vilagarcía estudia ampliar el atraque Ro-Ro al muelle de O Ramal

La línea Ro-Ro implantada hace un año está dando grandes alegrías al Puerto de Vilagarcía, así que no es de extrañar que esté valorando la posibilidad de extenderla al muelle de O Ramal. De hecho, acaba de contratar un estudio para determinar el calado disponible y analizar la viabilidad operativa del atraque de nuevos buques en este punto.

Así consta en un contrato firmado recientemente por la entidad presidida por José Manuel Cores Tourís con una empresa de ingeniería civil para realizar un batimetría de este muelle, que presenta «actualmente limitaciones de calado que condicionan el atraque de nuevos buques».

En resumidas cuentas, se trata de un estudio topográfico de los fondos de la dársena como parte de sus planes de expansión y porque prevé un incremento de nuevos tráficos, así que «resultaría óptimo habilitar» este muelle para «operar mediante la rampa Ro-Ro existente», según el mismo documento.

Para evaluar esta posibilidad, explican sus responsables que es preciso conocer la capacidad operativa real de la rampa y las condiciones batimétricas de la zona de atraque y maniobra y de ahí la contratación de este servicio, con un coste de 3.900 euros sin IVA.

Con ese informe, el Puerto de Vilagarcía espera sabe si existen las condiciones para realizar sus planes y que O Ramal reciba nuevos barcos de mercancías.

Impulso al crecimiento

Cabe recordar que fue hace un año cuando la rada arousana y el puerto de Róterdam quedaron unidos a través de una línea regular de mercancía rodada que realiza el barco «Belgia Seaways». Se trata de un sistema singular porque permite el movimiento de mercancías sin tener que utilizar grúas.

Fue el resultado de un acuerdo entre la multinacional noruega Hydro y la naviera danesa DFDS y la consignataria P&J Carrasco, encargada de toda la operativa necesaria para la introducción de este tipo de mercancía, y los datos están resultando satisfactorios.

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De hecho, su consolidación tras un año en funcionamiento ha impulsado el crecimiento de este puerto de interés general, que, tras cerrar 2025 como el segundo mejor año de toda su serie histórica, inauguró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento superior al 10% respecto al periodo anterior, encadenando nuevos récords operativos en sus principales terminales, según el último balance públicado.