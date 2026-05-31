O Grove se convierte en refugio para la nidificación de aves africanas

No hace mucho se hablaba en FARO DE VIGO de que la migración prenupcial animaba la actividad en la comarca y, muy especialmente, en la Reserva Ornitológica de O Grove y el complejo intermareal que comparte con la desembocadura del Umia, Carreirón y la laguna de A Bodeira.

Se incidía entonces tanto en la marcha de las aves hacia sus cuarteles de cría en el norte de Europa, como a la llegada de otras procedentes del sur de España y África que pasan el verano por estas latitudes.

Algo en lo que ahora abunda el Concello meco, donde destacan la presencia de esas aves africanas como aliciente turístico y ejemplo de la riqueza medioambiental de la localidad.

Desde el Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO) inciden en la llegada de «numerosas especies que, tras cruzar desiertos, montañas y mares, alcanzan la península de O Grove, convertida en un auténtico refugio para la nidificación».

A modo de ejemplo, «en el bullicioso corazón urbano de O Grove, entre plazas y calles, se despliegan los acrobáticos vuelos de los vencejos, que pueden pasar más de dos años sin posarse y anuncian con su llegada el buen tiempo», mientras que al caer la tarde pinares como los de A Toxa escuchan el canto del autillo, «un diminuto búho migrador procedente del sur del desierto del Sáhara que resulta difícil de ver y se alimenta principalmente de insectos, lo que lo convierte en un aliado natural de nuestros ecosistemas».

De esta forma tan didáctica, la concejalía de Medio Ambiente alude también al monte Siradella, donde «resuena el inconfundible canto del cuco, cada vez más escaso, mientras en la penumbra del crepúsculo se activa el chotacabras, ave de hábitos nocturnos que anida directamente en el suelo y cuyo vuelo silencioso pasa muchas veces desapercibido».

El Concello cree que «es tiempo de alzar la vista al cielo, escuchar la naturaleza y valorar la riqueza que nos rodea». / M. Méndez

Toda una lección de ornitología que lleva al Concello a detenerse en A Bodeira, donde, «junto al croar de las ranas, se escucha a los carriceros comunes, zarceros políglotas y tórtolas europeas, que encuentran en la densa vegetación un lugar ideal para ocultar sus nidos y criar a sus polluelos».

No se olvida el Concello de las tierras de cultivo, donde «aparecen especies entrañables como la abubilla, con su llamativo penacho, o las golondrinas, que siguen asociadas a nuestras viviendas y a las que la tradición atribuye buena suerte allí donde deciden instalar su nido».

Para terminar sus referencias a las aves presentes en el municipio, el PIO se refiere al sistema dunar de A Lanzada, donde crían las lavanderas boyeras y se esconde el chorlitejo patinegro, del que tantas veces se ha hablado, por estar sometido a un plan especial de protección.

La penetrante mirada del alcatraz es fácil de observar desde el Chasula. / Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal / Chasula Birds

Ya en el mar y la costa rocosa, «podemos encontrar especies muy amenazadas, aunque no procedan de África, como la pardela balear, catalogada ‘En peligro crítico de extinción’, que recorre la costa ibérica desde sus colonias en las Islas Baleares hasta Francia en busca de alimento, haciendo escala en la bahía de A Lanzada o en la ría de Arousa para descansar y recuperar fuerzas».

En definitiva, que «con la primavera han llegado las aves viajeras africanas, por lo que es tiempo de alzar la vista al cielo, escuchar la naturaleza y valorar la riqueza que nos rodea disfrutando de un patrimonio natural que depende también de nosotros», sentencia el Concello.