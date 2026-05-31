De Grace Kelly a Lola Flores y Felipe VI: un libro que destapa historias inéditas de la España de los 80 y 90

Casi un año después de haber estado en Pontevedra firmando ejemplares de las que eran sus dos últimas obras, «Isabel Pantoja, sigo siendo esa» y «Zapatones, el peregrino eterno», la escritora de María José Lorenzo regresa a su tierra natal, Pontecesures, para presentar un trabajo más, «Ruphert, te necesito», que lanzó hace solo unos días en la capital de España.

Será el jueves a las 20.00 horas cuando, a orillas del río Ulla, la periodista desgrane algunos de los secretos que se esconden tras esta publicación, la cual, como su propio título indica, se centra en la figura de quien fue uno de los estilistas más afamados y aclamados de España, Ruperto Murillo Ortega, conocido artísticamente como Ruphert y considerado el «peluquero de las estrellas».

María José Lorenzo cuando presentó la obra «Zapatones, el peregrino eterno» en Madrid, en el año 2024, acompañada del propio Ruphert, a la izquierda. / FdV

«Es para mí un orgullo presentar este libro en el pueblo donde nací, donde en su día también presenté ‘Cristina, historia de una traición’, por eso animo a los vecinos a acudir el jueves a la biblioteca para conocer más sobre este nuevo trabajo», explica la autora.

Su intención es repetir el éxito que tuvo el lanzamiento en Madrid, al que acudieron, entre otras muchas caras conocidas, el baloncestista Fernando Romay, el actor Sergio Pazos, el bailarín Rafael Amargo, el doctor Juan Carlos Morante y Enrique Cornejo, uno de los productores y empresarios teatrales más emblemáticos e influyentes de España, con más de seis décadas de trayectoria.

La insaciable escritora se confiesa «muy afortunada por haber tenido un amigo tan generoso como Ruphert, que depósito en mi toda su confianza y que sabe, allí donde esté, que no voy a traicionarlo, y que los secretos que compartimos seguirán guardados en mi cajón».

Eso sí, desvela algunas perlas de su publicación y dice haberse sentido «impresionada» al saber que «Pedro Carrasco fue su amor platónico», o que «Rocío Jurado se lo robó a la actriz Jenny Llada».

La escritora pontecesureña con Rafael Amargo. / FdV

En definitiva, que en «Rupert, te necesito», el lector va a encontrarse «historias desconocidas de personas relevantes en la historia de España», todas ellas relacionadas, de un modo u otro, con el que fue uno de los mayores iconos de la alta sociedad y el espectáculo del país durante las décadas de los 80 y 90, fallecido el 1 de febrero de 2025, a los 87 años de edad, en Valencia.

Baste como ejemplo o avance decir que «Ruphert vivió muy de cerca la historia de amor» que Isabel Sartorius y el ahora rey Felipe VI vivieron en la primavera de 1989; relación que terminó de forma amistosa en 1991 y tiene cabida en las páginas de este libro.

Al igual que sucede con el breve pero sonado romance que, a finales de la década de 1980, vivieron la modelo Naty Abascal y el expresidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, causando un enorme revuelo en la alta sociedad española.

La autora con el empresario Enrique Cornejo. / FdV

Como también es motivo de reflexión y análisis «una extraña muerte que se supuso fue un suicidio, pero que nunca se aclaró», como fue la de Waldo de los Ríos, un célebre pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino que alcanzó el éxito internacional gracias a su innovadora fusión de música clásica con ritmos pop, fallecido de forma trágica en Madrid, el 28 de marzo de 1977.

María José Lorenzo, que en 2024 presentó en Madrid la obra «Zapatones, el peregrino eterno», acompañada del propio Ruphert, relata que otra historia que la impresionó fue la referida a cómo vivieron Bibiana Fernández y el célebre estilista de Tomelloso (Ciudad Real) «la época en la que llegó el sida a España, cuando por su condición sexual los trataban como apestosos».

María José Lorenzo con el actor Sergio Pazos, en la presentación realizada en Madrid. / FdV

Todo ello y mucho más forman parte de la última obra de la pontecesureña, que fue amiga personal de ese artista del estilismo por cuyas manos pasaron figuras del espectáculo como Lola Flores, Rocío Jurado y José Luis Perales; otras de la realeza y la alta sociedad, como Grace Kelly y Sofía de Habsburgo; e incluso representantes de la cultura internacional como el director de cine italiano Federico Fellini, que llegó a calificar públicamente a Ruphert como «el mejor peluquero del mundo».

En definitiva, que ya está en el mercado el último trabajo de la arousana María José Lorenzo, que en su momento dirigió la sección de reportajes de Editorial Prensa Ibérica (EPI Press) y escribió libros como las biografías no autorizadas «Cristina, historia de una traición», «Letizia, la plebeya», «Sofía, la reina de la triste sonrisa» y «Elena, la infanta que pudo reinar», centradas en la Casa real española.