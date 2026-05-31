Festivala celebra avances en su décimo aniversario y entrega su «Conachón de Ouro» a Sés

La cantante Sés recibió ayer el «Conachón de Ouro» del Festivala en una edición muy especial para la cita vilagarciana porque acaba de cumplir una década visibilizando a la mujer en la escena cultural y «podemos decir con orgullo, que las cosas han cambiado».

Así, con un grito de satisfacción, arrancaba el manifiesto leído por la asociación O Soño de Lilith, porque el festival es una celebración de la creación artística femenina, pero también un «acto político» para llamar a la movilización colectiva, la «única salvación» en un momento donde los discursos de odio ocupan cada vez más espacio. Y porque, aunque en estos diez años de trayectoria han notado «avances», advirtieron que queda camino por recorrer.

Precisamente, Festivala: Mulleres Creando nació para combatir una «realidad injusta», la escasez de mujeres en los carteles de los festivales, para demostrar que no es verdad «lo que nos decían muchas veces, que no había tantas músicas, que era difícil encontrarlas», que la problemática era una «falta de compromiso social».

Asistentes a uno de los primeros conciertos de la noche del Festivala. / Iñaki Abella

Una década demostrándolo con programaciones que este año contaron con las argentinas Chocolate Remix y Miss Bolivia, que aportaron la dimensión internacional; A Pedreira, una veterana de la escena, y Señora Dj, que volvió a poner el broche de una jornada que abrieron las pandereteiras de Vilaxoán As do Xeito con un pasacalles y la bailarina aerealista Amélie Trote, y que tuvo a Tamara GR como maestra de ceremonias.

Sés fue cabeza de cartel y la receptora del galardón instaurado hace tres años por la organización para visibilizar trayectorias. Ella «es un referente absoluto» tras más de dos décadas sobre los escenarios, además de por su «compromiso social y feminista», expresaron desde O Soño de Lilith.

Para la asociación vilagarciana esto es fundamental de cara a las nuevas generaciones porque «un escenario ocupado por una mujer, abre camino a muchas más», señalaron en la lectura de su manifiesto.

En la balanza de lo positivo pusieron que, cuando Festivala echó a andar, los festivales incluían, como mucho, un 20% de mujeres en sus ofertas y «hoy algunos se acercan al 40%, además de que «aumentó de manera visible» el encabezamiento de carteles y también el número de eventos como el suyo y para visibilizar también las identidades disidentes.

Las pandereteiras As do Xeito abrieron el programa. / Iñaki Abella

«Buenas noticias y debemos celebrarlo», añadieron, pero sin bajar la guardia, pues como señalan informes recientes del Instituto de la Mujer, la presencia femenina «sigue lejos de una paridad real».

Por eso, no faltó el espíritu inconformista que ha traído a las feministas arousanas hasta aquí y reclamaron un observatorio oficial que mida estas repercusiones, como hay en otros lugares; «no queremos festivales masivos, sí una buena oferta cultural», clamaron; expresaron su rechazo a la IA y su apuesta por la creación, por el desarrollo del intelecto; que las citas subvencionadas empleen el gallego y que la sociedad, en general, se comprometa, añadieron, recordando que las acciones cotidianas contribuyen.

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«En palabras de Begoña Caamaño: ‘É o momento de mudar o mundo; é o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non? Da felicidade», concluyeron.