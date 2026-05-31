Un día de deporte y convivencia para redescubrir Rubiáns a dos ruedas
La ruta en bicicleta de O Souto de Rubiáns reúne a un numeroso grupo de participantes y no faltaron los sorteos y los premios
La asociación de vecinos O Souto de Rubiáns reunió ayer a un numeroso grupo de personas en su ruta en bicicleta, configurada como una jornada en la que practicar deporte, disfrutar del entorno natural de la parroquia y pasar el rato en familia y con amigos.
Los niños fueron los más entusiastas de una cita pensada para todos los niveles y edades, con unos nueve kilómetros de recorrido sencillo.
No faltó ni la infraestructura oficial de salida, ni tampoco el avituallamiento con alimentos para dar energía y recuperar fuerzas.
El buen tiempo acompañó a esta nueva actividad que los asistentes esperan tenga una nueva edición, pues muchos expresaron que les encantó.
Su propósito también era redescubrir algunos rincones de Rubiáns y en el caso de los más pequeños, incluso descubrir alguno.
El uso del casco era obligatorio y para que la ruta fuera posible, esta asociación vecinal contó con el apoyo de varios patrocinadores, así como del Ayuntamiento de Vilagarcía y efectivos del servicio de Emerxencias e Protección Civil de la ciudad.
Si disfrutar de un día así ya fue un premio para muchos, sobre todo tras un invierno tan lluvioso como el que ha quedado atrás, hubo más. Y es que la organización también tenía preparados sorteos y regalos para distribuir entre los participantes, que tenía que inscribirse previamente para organizar todo lo necesario.
La asociación de Rubiáns es una de las más activas de la ciudad y destacadas son algunas de sus actividades como la Mostra da Camelia a la que acuden cultivadores de diferentes lugares de Galicia e incluso de Portugal. De hecho, la propia parroquia puede presumir de tener entre sus filas de vecinos a cultivadores con grandes premios.
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