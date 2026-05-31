Cinco medallas más para la flota arousana en Zamora

En una intensa jornada de calor en Zamora, la flota arousana cierra un Campeonato de España extraordinario, con cinco medallas en los barcos de quipos que abren las puertas del Europeo de Pitesti, que se celebrará en este mese de junio. Dos oros, dos platas y dos bronces fueron los logros de este domingo en el que volvieron a brillar los nombres de Tono Campos y Diego Romero.

Los dos palistas del Breogán volvieron a mostrar su supremacía en la canoa masculina al completar los 21.400 metros de su prueba con un tiempo de 1:35:47. La embarcación grovense se hizo desde el principio con la cabeza de la prueba, seguidos muy de cerca por una canoa que no puntuaba para el Campeonato de España, pero si para la clasificación al Europeo y que estaba formada por Jaime Duro (Fluvial Lugo) y Manuel Garrido(Kayak Tudense). Con ellos fue con los que mantuvieron la pelea, ya que la tercera embarcación en discordia, la formada por los palistas del As torres Romaría Vikinga Fernando Busto y Diego Miguéns pronto se quedó descolgada. Hasta el último porteo, las dos embarcaciones fueron marcándose muy de cerca hasta que los grovenses sacaron todas sus fuerzas para escaparse y cruzar la línea de llegada en solitario.

Llara Tusset y Tania Álvarez durante la competición en Zamora. / FdV

La otra medalla de oro de la competición fue para los juveniles del As Torres Romaría Vikinga de Catoira, Roi Davila y Miguel Custodia, que completaban los 14.600 metros de su recorrido con un tiempo de 1:09:02.

El resto de medallas llegaron en la misma prueba el k-2 femenino. Los dos barcos grovenses, formados por Carme Devesa y Zsofía Czsllai, por un lado, y Tania Álvarez y Llara Tusset por el otro, mantuvieron un bonito duelo con la cabeza de carrera prácticamente durante los 24.800 metros del recorrido. Esa lucha no acabó siendo suficiente para superar a las palistas del Aranjuez Miriam Vega y Alba Esteban, que se acabarían imponiendo en la línea de llegada, relegando a las de O grove al segundo y al tercer cajón del podio.

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Las medallas obtenidas este domingo se suman a las que ya se han conseguido durante la competición, en la que destacan el oro de Tono Campos y la plata de Fernando Busto en el C1, donde dominaron claramente. También Tania Álvarez sumo un bronce en la prueba individual y Tono Cambos y Diego Romero fueron plata y Bronce en el Maratón Corto.