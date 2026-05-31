El centollo se mantiene por encima de los 6 millones de euros pese a descender el volumen subastado

En dos o tres semanas la Consellería do Mar y las cofradías con flota de enmalle aplicarán la veda al centollo, cuya presencia en las lonjas en esta época del año es ya meramente testimonial.

Se pondrá así punto final a una temporada iniciada el pasado mes de noviembre que, desde el punto de vista económico, puede considerarse altamente positiva para el sector, puesto que se ha alcanzado una facturación récord de 6,5 millones de euros (más IVA) en primera venta.

Y eso a pesar de que, siguiendo la tendencia de los últimos años, y como consecuencia directa de la esquilmación del recurso por parte de los furtivos, el volumen oficialmente subastado ha descendido, quedándose en estos apenas siete meses de actividad en unas 416 toneladas.

Dos hombres muestran un centollo en la lonja de O Grove. / Iñaki Abella

La lectura positiva que puede hacerse es que, como consecuencia de la escalada de precios experimentada de un tiempo a esta parte, en prácticamente todos los productos, los 6,5 millones de la presente campaña superan incluso los ingresos de la vivida entre 2021 y 2022, a pesar de que entonces se habían despachado 254 toneladas más, alcanzándose, por tanto, un volumen total que se antoja difícil de repetir: 670 toneladas.

En aquella temporada la facturación se quedó en 6 millones de euros, como también sucedió en la de noviembre 2022-mayo 2023, cuando se descargaron 634 toneladas.

El descenso de capturas empezó a notarse en el periodo 2023-2024, cuando las operaciones en las «rulas» cayeron a 468 toneladas y 5 millones de euros, recuperándose levemente en el periodo 2024-2025, con 477 toneladas y, de nuevo, los 6 millones de euros.

Las ventas de centollo en las lonjas gallegas durante la campaña que finaliza en cuestión de semanas. / M. Méndez

De lo que no hay duda alguna es de que el considerado por muchos «rey de los mariscos», es un crustáceo con enorme potencial en Galicia, donde en las dos últimas décadas ha generado nada menos que 85 millones de euros, tras la comercialización de 8.078 toneladas.

La mayor parte en la ría de Arousa, con 37 millones de euros y 2.804 toneladas; seguida de Coruña-Ferrol, que roza los 16 millones de euros, tras vender 2.000 toneladas; y la ría de Vigo, que se acerca a los 13 millones de euros y a las 1.200 toneladas.

La zona de producción de Pontevedra, por su parte, vendió desde 2006 alrededor de 470 toneladas de centollo, con las que obtuvo más de 5 millones de euros, mientras que los puertos de Muros-Noia se quedaron en 500 toneladas y casi 4 millones de euros.

M. Méndez

Si se analiza lo ocurrido en esas dos décadas atendiendo a los años naturales, si bien las campañas se prolongan desde noviembre hasta mediados del mes de junio siguiente, y las mayores ventas se concentran siempre en los dos últimos de cada ejercicio, hay que recordar que el mejor fue 2022, con casi 6,5 millones de euros en toda Galicia (701 toneladas).

También se superaron los 6 millones de euros en 2025, con solo 433 toneladas subastadas, en 2024, con 486 toneladas, y en 2021, con 686 toneladas de centollo.

Aclarado esto, y entrando en detalle en el papel jugado por cada «rula» en la campaña que está punto de finalizar, iniciada el pasado mes de noviembre, procede destacar que la de O Grove vuelve a dominar el ranking gallego en cuanto a facturación, aun siendo la segunda por volumen.

El centollo ya está aquí / Noe Parga

Prueba evidente de que en el momento de despachar producto para el mercado nacional juega un papel decisivo la fama que precede al producto subastado en esta lonja, donde la flota se compromete a llevar a tierra solo el mejor, marca un precio mínimo de 12 o 13 euros por kilo y dispone de una marca de calidad y diferenciación propia a la que aferrarse: «Centollo de O Grove».

De ahí que vender centollo en este puerto salga más rentable que en cualquier otro, marcando el mayor precio medio de Galicia, con casi 21 euros por kilo, frente a los 15 del conjunto de la comunidad, y el más alto de entre las cotizaciones mínimas, 12 euros.

Tania Chao, una vendedora de plaza de abastos tras adquirir un centollo en la lonja. / Iñaki Abella

Desde el pasado mes de noviembre se facturaron en el puerto grovense 1,6 millones de euros tras la venta de 76 toneladas de centollo, mientras que A Coruña se quedaron en 1 millón de euros, a pesar de despachar más cantidad, 85 toneladas.

Los precios también se comportaron bien en Ribeira, que iguala ese millón de euros incluso comercializando 16 toneladas menos de producto que la lonja herculina.

A continuación se sitúa la lonja de Vigo, con más de 540.000 euros desde noviembre (35 toneladas), seguida por Cambados y sus 500.000 euros (24 toneladas de centollo), y la «rula» de Cangas, donde ingresaron 327.000 euros con 19 toneladas del preciado crustáceo.

La meañesa Sandra Falcón largando aparejo en el barco Axexo Dous, esta mañana. / Senia & Gael

Por cierto, la cambadesa y la grovense son las únicas, de entre las más importantes lonjas para esta especie, que fueron capaces de aumentar el volumen durante la campaña que ahora agoniza, la primera con 4 toneladas más que la temporada anterior y la segunda, con 10 toneladas de incremento respecto al periodo noviembre 2024-mayo 2025.

Pueden citarse, igualmente, lonjas como Bueu, con 144.000 euros (8 toneladas de centollo) desde el pasado mes de noviembre; Baiona, que obtuvo 118.000 euros con 6 toneladas; y Portonovo, que superó los 101.000 euros tras vender 6 toneladas.

La de Aldán-Hío se quedó en 48.000 euros y 3 toneladas de centollo y Marín, despachó desde noviembre 2,3 toneladas de centollo con las que obtuvo 36.000 euros, situándose a continuación puertos con escasa incidencia de este crustáceo, como A Guarda, Campelo o Redondela.