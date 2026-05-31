El legado de Alfredo Romero pervive en la «Foliada Malo Será» de Catoira
O Galeón Vikingo celebró la novena edición de esta cita
Catoira
Catoira revivió ayer el legado de Alfredo Romero, fallecido el pasado mes de septiembre y epicentro de la «Foliada Malo Será» que organiza desde hace nueve años el bar O Galeón Vikingo.
Como no podría ser de otro modo, el veterano gaiteiro de Isorna fue recordado con actuaciones musicales ofrecidas por diferentes grupos e instrumentistas con el fin de mantener viva la memoria de quien también se involucró muy activamente en la organización de estas foliadas desde el principio, pero también las tradiciones y la cultura musical gallega.
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