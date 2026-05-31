La afluencia de peregrinos desborda las previsiones más optimistas de O Salnés

Se ha convertido en uno de los motores económicos de la comarca de O Salnés, con un importante crecimiento en el número de negocios que surge a su alrededor. Se trata de la Variante Espiritual del Camiño Portugués, una ruta que acumula más y más peregrinos internacionales. Así lo reconoce Víctor Abal, propietario de un albergue en Barrantes (Ribadumia) y gestor del que se encuentra en el pabellón de Vilanova que ha ido viendo como, en los últimos años, el número de peregrinos se iba incrementando de manera exponencial.

Ese crecimiento también depara sorpresas, como ha ocurrido en estos últimos días de la primavera, donde la presencia de peregrinos ha desbordado las previsiones más optimistas con las que se empezó el año. «En Semana Santa estuvimos al 100% de ocupación, con 40 plazas en Barrantes, y ahora, cuando todavía quedan varias semanas para la llegada de la época estival, siempre estamos por encima del 50% que es un porcentaje muy alto para este momento del año», explica Abal que considera que han conseguido superar cifras de año Xacobeo en algunos días. Además, el dueño del albergue de Barrantes también incide en un dato que considera muy importante, «cuando comenzamos a gestionar el albergue de Vilanova, en Armenteira apenas había el albergue público y otro privado, ahora son cinco, a los que hay que sumar todos los que han ido apareciendo por el camino, eso indica que el número de peregrinos sigue creciendo y que son necesarios esos servicios».

Abal reconoce que sus previsiones iniciales para este año se han quedado «un poco cortas» e incide en que no todos los peregrinos generan riqueza a través de los albergues, sino que muchos de ellos «también se alojan en hoteles y pisos turísticos, causando un importante impacto económico en la comarca de O Salnés». De hecho, incide en que algunos establecimientos hosteleros han puesto en marcha servicios propios para los peregrinos, como la recogida en un punto de la ruta para después dejarlos en el mismo lugar al día siguiente para que continúen su camino. A esas empresas también se están sumando otras de transporte de mochilas para facilitar el desplazamiento a los peregrinos entre un punto y otro. «Existen varios nichos de mercado y las empresas los están aprovechando para cubrir esa demanda que realizan los peregrinos», explica Abal.

Otra de las cuestiones que está plenamente consolidada es la esencia internacional de la Variante Espiritual. Prácticamente desde el inicio, la afluencia de peregrinos de otras latitudes fue una constante que se mantiene en la actualidad. En estas fechas, la presencia de ciudadanos estadounidenses, chinos e italianos es una constante, pero lo que más llama la atención a Abal es como descubren la existencia de la Variante Espiritual. «Lo hacen gracias al boca a boca y a las redes sociales, todos los que pasan por aquí son los principales embajadores de la comarca de O Salnés y culpables de que otros compatriotas suyos acaben recorriendo la Variante tan solo unos meses después». Abal también reconoce que las administraciones, especialmente la Mancomunidade, se han implicado siempre en promocionar la Variante Espiritual y la Ruta Padre Sarmiento allí donde va, pero la mayor parte llegan a través de la experiencia que aportan las personas que ya la han hecho.

Otra de las cuestiones que valoran los peregrinos es que la ruta se encuentra muy bien señalizada, algo que les facilita mucho el recorrido a los peregrinos a lo que se suma que «la hostelería trabaja con unos precios competitivos que son muy bien valorados por los peregrinos, que no se sienten perjudicados».

Noticias relacionadas

Mientras la Variante continúa incrementando su número de peregrinos y dándose a conocer a nivel internacional, sigue esperando por el reconocimiento como Camiño oficial a Compostela. Eso es un trabajo que tiene pendiente la Mancomunidade desde que se inició el actual mandato, llegando a contratar a un historiador para avalar la importancia de esta ruta hacia Compostela ante Turismo de Galicia.