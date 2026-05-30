Vilagarcía baraja tres parcelas para la futura residencia de mayores

El Concello de Vilagarcía baraja tres opciones como las más factibles para cumplir sus planes de comprar de unos terrenos y ofrecérselos a la Xunta para la creación de una residencia de mayores como administración competente en la materia. Un proyecto para el que ha reservado una partida de 1,2 millones en el presupuesto aprobado el jueves para este año.

El alcalde, Alberto Varela, disculpó la ausencia de más detalles en aras de poder ofrecerlos cuando la elección tenga una mayor definición. Además, indicó que, aunque puede haber «preferencias» por una u otra propiedad, que pueda «ser más atractiva», tampoco «podemos poner todas las esperanzas en una única opción».

Así, actualmente barajan tres parcelas «como las opciones más factibles» y, en todo caso, «estamos hablando de dinero público, así que la compra siempre se hará pensando en lo mejor para Vilagarcía», garantizó.

Cabe recordar que este proyecto, en el cual «llevamos tiempo trabajando e incluso manteniendo conversaciones y negociaciones», aseguró, fue fundamental para que BNG y Esquerda Unida apoyaran las previsiones económicas. El concejal izquierdista con la propuesta de que la elegida sea la casa de los Duques de Terranova.

Varela agradeció ayer a ambos grupos el voto a favor para que su gobierno en minoría pudiera sacar adelante el documento y reprochó la postura del PP por el argumento de la modificación de crédito. «Eran unos presupuestos muy fáciles de apoyar y no tiene excusa», valoró. Así, recordó que ese cambio era para la reforma de Aduana y San Roque y el arreglo del auditorio. «Que digan con que actuación no están de acuerdo», reclamó al principal partido de la oposición.

Es más, cree que, respecto a lo primero, «tenía la oportunidad» de redimirse, según él, después de que el gobierno de su partido en la Diputación «dejó a Vilagarcía fuera del Plan Extra de manera intencionada. Ahora serán los tribunales los que resuelvan», añadió, recordando el recurso que van a interponer contra la denegación de la ayuda para ese proyecto.

Asimismo, defendió que «no se le puede negar» a su gobierno la consecución de fondos externos y también lamentó la falta de contestación de la Autoridade Portuaria para el proyecto de las naves de O Ramal.

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También volvió a presumir de gestión económica, indicando que el número de inversiones en los once años de mandato socialista «tienen difícil parangón» y que llegaron tras «años de parálisis, sin grandes inversiones», añadió en referencia al gobierno popular.