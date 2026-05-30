Trabajadoras de la escuela infantil de Vilagarcía exigen resarcimiento por la «merma salarial»

Las trabajadoras de la escuela infantil municipal de Vilagarcía tomaron la plaza de Ravella por cuarta vez en una nueva protesta para exigir solución a la situación generada por la caducidad de la concesión y que les afecta directamente, provocando una «merma salarial», denunciaron.

Por ello, como ya hicieron por escrito en abril, exigen al Concello que resarza los «salarios dejados de percibir entre el 1 de enero de 2025, fecha a la que se retrotrae el convenio colectivo para el incremento salarial hasta la entrada de la nueva concesión».

Bajo el paraguas del sindicato CIG, las empleadas criticaron también las demoras respecto a las promesas lanzadas por el Ayuntamiento. Recordaron que esta primavera estarían los pliegos para volver a sacar a licitación el servicio, pero «ni están los pliegos ni están contando con nosotras para su elaboración», lamentaron.

Además de señalar que el gobierno indicó en una Xunta de Goberno de abril que esperaba tenerlo adjudicado en el primer trimestre de 2027, rechazando su reclamación de que remunicipalice la escuela infantil.

Así las cosas, solo ven «dejación» en la administración local, que lleva con este asunto sobre la mesa nueve meses y temen que suceda lo mismo en el nuevo curso.

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Con lo cual, advierten que se verán obligadas a «iniciar las acciones que estimemos oportunas tanto de denuncia social, como jurídicas o penales» que se pudieran derivar. Y es que comprenden la compensación que se está haciendo a la empresa para garantizar la prestación, pero creen que no se está pensando en las educadoras, «las verdaderas perjudicadas».