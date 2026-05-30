Somos Ribadumia pide que se finalice la parcelaria de Lois

Somos Ribadumia insta a la Xunta de Galicia a finalizar, de una vez por todas, la parcelaria Lois-Montes de Ribadumia, que fue declarada de utilidad pública urgente en el Diario Oficial de Galicia en noviembre de 1998. Los datos oficiales indican que están afectadas unas 755 hectáreas, más de 1.500 propietarios y cerca de 8.800 parcelas iniciales por lo que Somos entiende que «se trata de una de las actuaciones de reorganización territorial más importantes desarrolladas en el municipio en las últimas décadas».

Sin embargo, transcurridas casi tres décadas desde su declaración como urgente, la realidad evidencia que el proceso continúa sin una finalización consolidada, tanto desde el punto de vista administrativo como funcional. La última fase se aprobó oficialmente en junio de 2020 y consistía en la «toma de posesión provisional»

Esta situación ha generado durante años «un importante malestar vecinal y numerosas reclamaciones relacionadas con discrepancias en las equivalencias de superficie, problemas de accesibilidad a las fincas, pistas deficiencias en la ejecución de la red viaria, pero la mayor queja que está generando es la demora continuada en la resolución de los expedientes».

Somos incide en que este enorme retraso que acumula la parcelaria está provocando consecuencias muy negativas, que van desde la pérdida de eficacia económica de la actuación hasta las dificultades para el relevo generacional, además de incrementar el abandono agrario en la zona o la inseguridad jurídica.

«No resulta admisible que un expediente iniciado en 1998 continúe generando incidencias y sensación de provisionalidad casi tres décadas después; como tampoco resulta admisible la mansedumbre que el alcalde, David Castro, desde que es del Partido Popular, está mostrando en este tema, donde ha pasado de ser el adalid de la lucha por finalizar la parcelaria a no aparecer por ningún lado, salvo cuando lo visita un cargo de la Xunta», señalan.

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Es por ello que, al próximo pleno de Ribadumia, llevarán una moción en la que instar a la Xunta a impulsar con carácter urgente la finalización definitiva de esta concentración parcelaria, resolviendo todas las incidencias administrativas, técnicas y jurídicas que están pendientes; la redacción de un informe técnico actualizado, revisar la red de caminos y mejorar la atención a las personas afectadas.