Ruta turística y promocional
Las Rías Baixas se disfrutan sobre Harley Davidson
El evento anual «Noroeste Run» reúne a 170 participantes de España y Portugal
El club Galicia Chapter organiza hoy un recorrido por diferentes localidades de las Rias Baixas protagonizado por pilotos y acompañantes subidos a las míticas Harley Davidson.
Se trata de evento anual denominado «Noroeste Run» que esta vez reúne a 130 motocicletas, con un total de 170 participantes, llegados desde diferentes puntos de Galicia, pero también de Madrid, Alicante, Cádiz, Barcelona, Valladolid, Asturias, Valencia y Lisboa, entre otros puntos de España y Portugal.
Además de visitar destinos turísticos como Sanxenxo y O Grove, en esta última localidad tuvieron la oportunidad de subirse a uno de los catamaranes que operan en el puerto de O Corgo para realizar una singladura por la ría de Arousa.
De este modo disfrutaron de la Ruta del Mejillón, saboreando este producto a bordo y familiarizándose con su cultivo en las bateas, tal y como explican desde la asociación Galicia Chapter, dependiente de Harley Davidson y una de las miles de asociaciones existentes en todo el mundo en torno a Harley Owners Group.
Entre sus muchas actividades para promover la cultura de Harley Davidson se encuentran propuestas que, como esta, sirven para promocionar los diferentes lugares por los que se mueven.
Este fin de semana, sin ir más lejos, también se organizan eventos en Canarias, mientras que en junio se promoverán en el País Vasco, Cascais (Portugal), Pamplona y Francia.
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