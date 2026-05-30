El PP de Pontecesures cuestiona la adhesión del bipartito a la Red Española de Capitales de la Cultura

El grupo municipal del Partido Popular de Pontecesures ha puesto en duda la intención del gobierno local, encabezado por la alcaldesa Maite Tocino, de incorporarse a la Red Española de Capitales de la Cultura, una propuesta presentada en el último pleno municipal. Los populares consideran que los antecedentes del actual ejecutivo en materia cultural durante los últimos tres años «invalidan, deslegitiman y dejan en nada» esta iniciativa.

Durante la sesión plenaria, el PP manifestó sus reservas sobre la medida después de comprobar que la regidora no fue capaz de concretar cuáles serían los derechos y obligaciones derivados de la adhesión a esta red. Según los populares, Tocino llegó a afirmar que «no informaría» sobre estos aspectos hasta el próximo pleno.

El grupo popular recordó que formar parte de una red de capitales culturales exige demostrar un compromiso real, continuado y tangible con la cultura de un territorio. En este sentido, sostiene que la gestión del actual gobierno municipal no supera un análisis comparativo con etapas anteriores.

Entre los ejemplos citados, el PP destacó que actuaciones como las mejoras en la fachada portuaria o la rehabilitación de la calle Estación fueron impulsadas por anteriores gobiernos populares. Asimismo, criticó el abandono de la reforma integral de la Plazuela, un proyecto valorado en 590.000 euros y financiado por la Diputación, que estaba concebido como un espacio de referencia para el centro urbano y que, según el ejecutivo local, no pudo ejecutarse por falta de fondos y problemas de plazos.

La fuente de A Plazuela, en Pontecesures. / M. Méndez

Los populares también denunciaron el estado de conservación de diversos elementos del patrimonio urbano, como la iluminación de la escultura de Manolo Paz o los elementos promocionales vinculados a Mar de Santiago y al peregrino situados en el muelle. A ello suman las dudas sobre la ejecución del proyecto del Náutico, que, a su juicio, difícilmente verá la luz durante la presente legislatura.

En el ámbito gastronómico, el PP acusa al gobierno formado por BNG y PSOE de haber prescindido de la Festa da Lamprea, considerada uno de los principales símbolos de la identidad cultural de Pontecesures. Además, sostiene que otras celebraciones, como la Festa do Churro, han perdido relevancia, mientras que algunas fiestas tradicionales se han transformado en formatos de acceso restringido mediante showcookings dirigidos a un público reducido.

Un momento de la XIII Festa do Churro de Pontecesures, esta tarde. / Noé Parga

Los populares también censuran que el Ayuntamiento haya optado por recurrir a establecimientos externos en determinadas actividades gastronómicas en lugar de potenciar los productos de la propia plaza de abastos, especialmente durante la celebración del Día del Mercado.

Respecto a la programación cultural, el PP asegura que gran parte de las actividades anunciadas por el Concello en su página web dependen de iniciativas impulsadas por entidades ajenas a la administración municipal o por el trabajo de asociaciones locales. Entre ellas menciona festivales corales o el Ghaitellón, eventos que atribuye al compromiso de la sociedad civil más que a una estrategia cultural definida por parte del gobierno local.

Promoción de fiestas gastronómicas en A Plazuela, a cargo de la Diputación. / FdV

La formación también recordó el gasto de 8.000 euros destinado a la producción de un documental sobre el centenario del municipio. Según el PP, la obra presenta un contenido identitario insuficiente para una efeméride de esa relevancia y, además, denuncia que todavía no ha sido difundida públicamente pese a las reiteradas peticiones realizadas por el grupo municipal en distintos plenos.

Precisamente, el centenario de Pontecesures constituye, para los populares, uno de los ejemplos más evidentes de una gestión cultural deficiente. A su juicio, la conmemoración se limitó a una serie de actos con escasa repercusión y asistencia, en los que se ignoró el papel desempeñado por anteriores corporaciones municipales y que acabaron convirtiéndose en «un instrumento de propaganda del gobierno local».

Por todo ello, el Partido Popular de Pontecesures sostiene que, antes de aspirar a reconocimientos externos o integrarse en redes de prestigio cultural, el ejecutivo municipal debería demostrar ante la ciudadanía un compromiso «real y medible» con la cultura local, la identidad del municipio y la conservación de su patrimonio. En caso contrario, concluyen, la adhesión a la Red Española de Capitales de la Cultura «no será más que un título vacío».