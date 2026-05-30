El PP de Cambados fuerza una solución «urgente» a la contaminación de pozos en Castrelo

La contaminación de pozos de agua en Castrelo volvió al pleno de Cambados de mano del PP, que exigió una solución urgente a la «desesperación» de 40 familias de los lugares de Baltar y A Barca. No es un problema nuevo. Según denuncian los afectados, llevan más de tres décadas, pero los compromisos adquiridos por el actual gobierno no se están cumpliendo. Esto es, pasar del borrador existente a un proyecto de ejecución para colocar una red separativa de fecales y pluviales que sustituya la actual tubería unitaria y en estado deficiente, lo cual provoca filtraciones en el terreno, sobre todo en momentos de intensa lluvia.

«A diario sufren contaminación, vertidos y malos olores», expuso la portavoz Sabela Fole en la defensa de su moción, destacando que incluso se han registrado problemas dermatológicos por lavarse con el agua. Así, su exigencia también era la de un servicio de abastecimiento y todo contó con el apoyo del gobierno local, con lo cual, en un plazo de 30 días debería presentar un proyecto ejecutable, que desarrolle la memoria ya existente valorada en 400.000 euros.

Abal desde Italia

Fue elaborada por el concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, quien no acudió a la sesión por un compromiso en Italia de las ciudades europeas del vino. Preguntado por el asunto, reconoció que «es muy necesario. No hay ningún tema más importante ahora mismo en la agenda», aseguró. Pero lo anuncia para su financiación con el +Provincia de 2027.

A pesar del apoyo a la moción de la oposición, sus socios hicieron alguna matización, como que se trata de un problema anterior a los ejecutivos de izquierdas, pero «es una evidente injusticia» y «haremos lo posible para que sea una realidad desde nuestro grupo», expuso el portavoz del BNG, Liso González. «Es una pena que no pueda estar José Ramón porque me consta que ha trabajado esta cuestión», añadió el de Somos, Tino Cordal, ratificando su voto a favor.

El alcalde socialista, Samuel Lago, también puntualizó que la tubería problemática es la de pluviales de la propia carretera de titularidad autonómica, «no es propiamente una red de saneamiento municipal y entendemos que debe ser la Xunta quien, por lo menos, colabore. Si hay ese compromiso de cofinanciación seremos los primeros en llevarlo adelante», añadió.

Caminos de Vilariño

Los vecinos de Castrelo afectados por este problema intervinieron en el pleno porque el alcalde les concedió permiso, pero les pidió que, en próximas ocasiones, sigan el curso de solicitud formal, como hizo la asociación O Batuqueiro de Vilariño por los caminos de Cuíñas y A Piedade en disputa, y que han presentado un centenar de firmas.

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El regidor reiteró lo que viene diciendo en los últimos tiempos, que la investigación de la titularidad se ha demorado por la carga de trabajo y los «continuos cambios en Secretaría, pero ya estamos trabajando en ello». Sería el informe que falta para seguir con el expediente que el regidor señaló como inexcusable. «Hay documentación abundante, es verdad, pero lo tienen que determinar los técnicos y los jurídicos», expuso a estos cambadeses.