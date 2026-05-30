Pedro Nimo será el padrino de «A carreira de Leo»

El fondista gallego Pedro Nimo regresará este año a la prueba solidaria «A carreira de Leo», que se disputará el próximo mes de octubre en Meis. En esta ocasión no solo lo hará para participar, sino también para ejercer de padrino del evento. Nimo aceptó la propuesta que le puso encima de la mesa la organización que, en sus redes sociales, explica que el fondista «es un referente del atletismo español, pero también una persona muy implicada con el deporte inclusivo, que colabora siempre con eventos solidarios y que, incluso comparte kilómetros como diferentes entidades para visibilizar sus situaciones».

Para la organización de la carrera, contar con Nimo «es un orgullo enorme porque sabemos de su implicación y de que va a ayudarnos a esparcir la causa y acercarse al mayor número de personas». El fondista compartirá título en esta cuarta edición con la atleta parolímpica Desirée Vila, que amadrinará esta edición en la que los fondos que se recauden con la andaina y la carrera irán destinadas a dos enfermedades raras.

El 50% de la recaudación servirá para la investigación del síndrome CTNNB1. Una enfermedad genética rara que afecta al habla, la movilidad y el desarrollo cognitivo. No tiene cura, pero la investigación ya está abriendo puertas.

El otro 50% irá para la Asociación Gallega de Heteroplasia Osea Progresiva (Aspoh), una patología que afecta a dos niñas gemelas de Porto do Son, aunque una de ellas es asintomática y la otra ya ha tenido que ser sometida a más de 21 operaciones, incluida la amputación de ambas piernas. Detrás de esta dura historia, explican desde la organización, también existe esperanza, ya que en Santiago de Compostela se está llevando a cabo una investigación clave a la que la asociación ya ha conseguido aportar más de 200.000 euros.

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La organización de «A Carreira de Leo» también está recibiendo reconocimiento a la labor que han estado desempeñando estos años. Así, la entidad recibió hace unos días en premio «Deporte Corazón» en el marco del Congreso Internacional da Duchenne Parent Project Spain, que se celebró en Madrid. El premio está dedicado al más de un centenar de voluntarios que se implican cada año en que esta iniciativa solidaria salga adelante en un pueblo como Meis.