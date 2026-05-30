O Muíño carga contra el Concello tras quedar sin autobús para acudir a una competición en O Incio

El Club Náutico O Muíño de Ribadumia ha cargado de forma muy dura contra el Concello después de que se quedase sin autobús para el traslado de 40 niños (de prebenjamín a alevín) a menos de 24 horas de la celebración del Campeonato Gallego que se celebró esta mañana en O Incio.

Explica el club en sus redes sociales que solicitó el autobús al Concello con suficiente antelación, pero no se gestionó nada hasta esta misma semana, «notificando la cancelación de manera formal este viernes a las 15.05 horas, haciendo inviable la búsqueda de alternativas». Desde el club señalan que este servicio de autobús que financia el Concello se presta una vez al año para los viajes más largos de la temporada con los más pequeños y sus familias a los que «s eles ha mostrado un desprecio absoluto».

Añaden que también se les denegó el uso de una furgoneta municipal de 9 plazas tras pedir el club que «se entregase limpia, dado el estado deplorable en el que se encontraba la última vez». Durante la comunicación del «no servicio, se nos pasó un presupuesto de 1.200 euros de una empresa de Monforte que sí estaría dispuesta a hacerlo, algo que descartamos al considerar un gasto excesivo para este viaje». El club comunicó al concello que negociaba el alquiler de dos furgonetas, «momento en el que se nos cede la furgoneta del Concello, después de haber sufrido un desprecio anterior de un concejal».

En el club se celebró una reunión el viernes a las 19.00 horas a la que se invitó al alcalde, David Castro, para explicar a los padres lo sucedido y buscar alternativas para estar presentes esta mañana de sábado en O Incio.«Castro no acudió y el club tuvo que buscarse la vida en el desplazamiento con las furgonetas del club, alquilando otra, la cesión de otra por parte de una empresa y el esfuerzo de los padres que no tenían previsto acudir a la competición», explican en sus redes sociales.

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A pesar del contratiempo del viaje, el resultado finalmente fue positivo, ya que el equipo de prebenjamines, benjamines y alevines del Náutico O Muíño de Ribadumia se proclamó campeón gallego de la categoría por tercer año consecutivo.