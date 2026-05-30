Homenaje en Vilagarcía
Manolo Barreiro, el militante que se dejaba la voz por el PSOE
El histórico socialista olvida su «vergüenza» de hablar en público para agradecer la «honra» concedida por sus compañeros y animar a ganar las próximas elecciones
Manuel Barreiro confesó hoy que nunca le ha gustado hablar en público. «Me da vergüenza», dijo a los asistentes a su nombramiento como Militante de Honra del PSOE por sus años de fidelidad a los valores del partido y por sus aportaciones.
Curiosamente, el histórico socialista condujo en muchas ocasiones el coche de la megafonía electoral y se quedaba «sin voz» anunciando horas y lugares por todos los barrios de Vilagarcía y más allá, contó mencionando Catoira, Cambados, Sanxenxo, A Illa...
Y es que si la ocasión lo merece para «Manolo», como le llaman sus más allegados, no tiene problema en alzar la voz y la «honra» concedida hoy por sus compañeros de la agrupación era «digna de agradecer», destacó.
También confesó haber pasado momentos «buenos, malos y otros muy malos» y les hizo reír cuando bromeó con las posiciones que ocupó en algunas listas, pues «es el ejemplo nítido de la persona que entrega su trabajo por el bien común, que siempre está ahí con la única aspiración de que mañana el mundo sea un poco mejor que hoy», expuso el secretario general, Julio Torrado.
Además, Barreiro volvió a exhibir su compromiso inquebrantable: «Resistimos, aguantamos, luchamos y aquí estamos y estaremos peleando para ganar las próximas elecciones», exclamó, recibiendo aplausos y ovaciones.
El socialista Alberto Varela se mostró seguro de que si revalidan la Alcaldía que ocupa también es gracias al «ejemplo de militancia» de Barreiro y de otros «responsables de lo bueno que hoy tiene esta ciudad», declaró, asegurando que el PSOE vilagarciano «está más fuerte que nunca».
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