Llamativa y colorida boda internacional en Vilagarcía

Ella se llama Susana y él, Jans. Ella es una joven de Vilagarcía y él, un ciudadano de Canadá, aunque ambos residen en Australia. Hoy se convirtieron en marido y mujer en una espectacular y colorida ceremonia llevada a cabo en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga, en la capital arousana.

Entre los invitados, canadienses, ingleses, escoceses, australianos y gallegos, de tal forma que habituales trajes de gala de una ceremonia de estas características, el típico traje con corbata y el vestido largo, perdieron protagonismo ante la vestimenta propia de los paises de origen de algunos participantes.

Destacaba la ropa típica la conocida formalmente como «Highland Dress» (traje de las Tierras Altas), que incluye el popular «kilt», la falda confeccionada con tejido de lana y un patrón de líneas llamado «tartan».

Los invitados lucieron sus mejores galas. / M.A.

Aunque también se lucía, y mucho, el traje regional gallego, ya que a las puertas de la iglesia parroquia se situó una nutrida banda de gaitas y tambores, para mayor esplendor de la fiesta y admiración tanto de los invitados como de los muchos curiosos que se acercaron para presenciar de cerca el inesperado espectáculo.

Tras la ceremonia, oficiada por Manuel Couceiro Cachaldora, párroco en A Xunqueira, los recién casados se desplazaron en un coche de época, mientras que los invitados se subieron al tren turístico.

De este modo se trasladaron al salón de bodas en que se ha convertido el histórico pazo de O Castriño, donde se desarrolló el banquete.