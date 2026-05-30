Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Día Fuerzas Armadas VigoVigilancia de los mayores con IA«Caso Oresa»Instituto de NigránDerribo Ramón NietoPrisión ChioleiroFARO lanza «Vive Vigo»
instagramlinkedin

Llamativa y colorida boda internacional en Vilagarcía

Acudieron invitados de Canadá, Australia, Escocia e Inglaterra

Una joven vilagarciana contrajo matrimonio con un canadiense

No faltaron los trajes regionales

Colorida boda en Vilagarcía, con invitados de Canadá, Australia, Escocia e Inglaterra

Colorida boda en Vilagarcía, con invitados de Canadá, Australia, Escocia e Inglaterra

Ver galería

Un momento de la internacional y colorida boda celebrada en Vilagarcía esta tarde. / M.A.

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Ella se llama Susana y él, Jans. Ella es una joven de Vilagarcía y él, un ciudadano de Canadá, aunque ambos residen en Australia. Hoy se convirtieron en marido y mujer en una espectacular y colorida ceremonia llevada a cabo en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga, en la capital arousana.

Entre los invitados, canadienses, ingleses, escoceses, australianos y gallegos, de tal forma que habituales trajes de gala de una ceremonia de estas características, el típico traje con corbata y el vestido largo, perdieron protagonismo ante la vestimenta propia de los paises de origen de algunos participantes.

Destacaba la ropa típica la conocida formalmente como «Highland Dress» (traje de las Tierras Altas), que incluye el popular «kilt», la falda confeccionada con tejido de lana y un patrón de líneas llamado «tartan».

Los invitados lucieron sus mejores galas.

Los invitados lucieron sus mejores galas. / M.A.

Aunque también se lucía, y mucho, el traje regional gallego, ya que a las puertas de la iglesia parroquia se situó una nutrida banda de gaitas y tambores, para mayor esplendor de la fiesta y admiración tanto de los invitados como de los muchos curiosos que se acercaron para presenciar de cerca el inesperado espectáculo.

Tras la ceremonia, oficiada por Manuel Couceiro Cachaldora, párroco en A Xunqueira, los recién casados se desplazaron en un coche de época, mientras que los invitados se subieron al tren turístico.

Noticias relacionadas y más

De este modo se trasladaron al salón de bodas en que se ha convertido el histórico pazo de O Castriño, donde se desarrolló el banquete.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents