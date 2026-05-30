A Illa, un lugar para descubrir en cada paso guiado

Aunque el municipio cuenta con menos de treinta años de edad, lo cierto es que A Illa cuenta con un rico patrimonio que puede descubrirse andando y en compañía de una guía de la oficina de turismo del municipio, situada precisamente en uno de esos lugares de paso obligatorio para los que se acercan a él, el Centro de Interpretación de la Conserva. También realizaron esta visita el grupo de amantes de la historia de A Illa «Os Pandulleiros», aportando nuevos datos sobre la actividad social y económica de A Illa en etapas como la del final del siglo XIX.

Esa propuesta fue a la que han recurrido empresas que han celebrado sesiones de «team building» en el municipio para fomentar el trabajo en equipo. Durante la visita guiada, los participantes pudieron descubrir ese rico patrimonio, la historia de la industria conservera y la cultura marinera.

Una de las visitas ineludibles en estos recorridos guiados es el Centro de Interpretación de la Conserva o antigua fábrica de Goday. En esa visita se explica el proceso que se seguía antiguamente en la fábrica, la primera mecanizada de Galicia, para elaborar las conservas de pescado y mariscos. En su interior no solo descubrirán las diferentes máquinas que existían en aquella época, sino que también pueden ver cómo trabajaban las mujeres (pues el trabajo en el interior era eminentemente femenino) a través de unas gafas de realidad virtual y de las pantallas táctiles que existen en el interior. También podrán observar la colección de latas de conserva que se encuentra en el interior, con las marcas que contaba la antigua fábrica de Goday y que llegaron a suministrar a la casa real.

Muy cerca de allí se encuentran las viviendas de los antiguos conserveros, reconvertidas hoy en espacios públicos como la biblioteca, el centro de la tercera edad o la Escola de Música, pero también el jardín de Goday y las antiguas salazoneras, que se encuentran a escasos metros de la fábrica.

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Otros puntos de interés para visitar son la lonja y el puerto de O Xufre, donde se concentra una parte importante de la actividad económica de A Illa. Fuera de las visitas guiadas, A Illa también destaca por sus playas y por los espacios naturales que posee.