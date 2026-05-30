La «Foliada Malo Será» homenajea a Alfredo Romero, muerto el año pasado

El mítico bar O Galeón Vikingo, ubicado en Catoira y considerado una especie de museo en el que observar de cerca todo tipo de objetos relacionados con la cultura de los bravos guerreros nórdicos, celebra esta tarde-noche la novena edición de su «Foliada Malo Será».

Una cita que impulsó en su momento el hostelero Fernando Rial, propietario del establecimiento y uno de los más activos participantes en cada edición de la Romería Vikinga. Pero no estaba solo en aquellos comienzos, sino que contó con el inestimable apoyo, como otras tantas veces, de Alfredo Romero, fallecido el pasado mes de septiembre.

El cartel de la «foliada». / FdV

De ahí que Rial quisiera convertir esta novena edición de la «Foliada Malo Será» en un sentido y animado homenaje a aquel veterano gaiteiro de Isorna (Rianxo) que tanto hizo por la cultura popular en una y otra orilla del río Ulla.

La celebración cuenta con la participación de diferentes grupos y gaiteros a título particular, al igual que se suman a la «foliada» familiares de «Blanquito», que es como Rial llamaba cariñosamente a Romero.

La idea es que todos los presentes toquen, canten y/o bailen lo que les apetezca y como les apetezca convirtiendo el encuentro en una fiesta tradicional con la que seguir reivindicando la cultura gallega.