El Concello saca a contratación el catering del comedor escolar del CEIP de Coirón
El contrato será por un curso escolar, con posibilidad de prórroga a uno más
T. Hermida
El Concello de Meaño ha sacado a contratación el servicio de catering del comedor escolar del CEIP de Coirón, servicio de titularidad municipal. Las ofertas pueden presentarse hasta el 16 de junio en base a un contrato por duración de un curso escolar (2026-27), prorrogable a uno más.
Se estima que el servicio para el próximo curso servirá en torno a 60 y 80 menús diarios en el total de 178 jornadas previstas en el calendario escolar. El servicio sale a contratación en base a una cuantía máxima de 65.788,80 euros por año. El precio del menú por escolar y día vendrá fijado por un máximo de 4,20 euros.
Los precedentes de los anteriores cursos avala la tendencia al alza del número de usuarios en este comedor escolar. Así en el curso 2022-23 se sirvieron un total de 7.479 menús, en el curso 2023-24 la cifra ascendió a 9.885 y en el 2024-25, a 10.248 menús.
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