El Concello saca a contratación el catering del comedor escolar del CEIP de Coirón

El Concello de Meaño ha sacado a contratación el servicio de catering del comedor escolar del CEIP de Coirón, servicio de titularidad municipal. Las ofertas pueden presentarse hasta el 16 de junio en base a un contrato por duración de un curso escolar (2026-27), prorrogable a uno más.

Se estima que el servicio para el próximo curso servirá en torno a 60 y 80 menús diarios en el total de 178 jornadas previstas en el calendario escolar. El servicio sale a contratación en base a una cuantía máxima de 65.788,80 euros por año. El precio del menú por escolar y día vendrá fijado por un máximo de 4,20 euros.

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Los precedentes de los anteriores cursos avala la tendencia al alza del número de usuarios en este comedor escolar. Así en el curso 2022-23 se sirvieron un total de 7.479 menús, en el curso 2023-24 la cifra ascendió a 9.885 y en el 2024-25, a 10.248 menús.