La Cofradía Corazón do Salnés calienta motores para la Festa do Viño de Meaño

La Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés piensa ya en la XXV Festa do Viño de Meaño, que los días 17, 18 y 19 de julio, reunirá a representantes del mundo gastronómico y vitivinícola procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

El acto previo tuvo lugar en la casa rural Eirado de Besada, en Xil, donde se celebró la incorporación de nuevos miembros a la entidad. La ceremonia estuvo presidida por el alcalde de Meaño, Carlos Vieitez, junto con la directiva de la cofradía, encabezada por su presidente, Manuel Castro.

Durante el este encuentro, los nuevos cofrades prestaron juramento y asumieron el compromiso de divulgar y promocionar la gastronomía local y los vinos elaborados en el municipio.

Asistentes al acto desplegado en la casa rural Eirado de Besada, en Xil. / FdV

Se trata de María Jesús Sineiro, Rosa Ana Pouso, Janet Mejuto, Javier González, Silvia Avoy, Ángel Sineiro y Carlos Duymovich, quienes pasan a formar parte de una agrupación que ya supera el medio centenar de socios.

Tras la ceremonia, los asistentes se desplazaron a la tapería A Lajareta da Avoa, en Pazo-Xil, donde disfrutaron de una degustación acompañada por vinos de todas las bodegas de Meaño.

La jornada concluyó con un brindis realizado con un espumoso de la Denominación de Origen Rías Baixas elaborado por la bodega Avó Roxo.

Un momento de la ceremonia. / FdV

La cofradía ya trabaja en los actos programados para la Festa do Viño de Meaño. La entidad destaca el creciente interés que despierta el evento, que cuenta ya con la confirmación de cofradías procedentes de Francia, Italia, Portugal, Tenerife y diversos puntos de España.

La programación arrancará el 17 de julio con la inauguración oficial de la fiesta, en la que participarán autoridades, bodegueros, cofradías invitadas y miembros de la organización.

Como principal novedad de esta edición, el sábado 18 se desarrollará la actividad denominada «Km_Ø del Albariño de Meaño», destinada a acercar a los visitantes a la realidad del sector vitivinícola local.

Durante la jornada, las cofradías participantes podrán degustar vinos de todas las bodegas del municipio y mantener encuentros con bodegueros, enólogos y viticultores para conocer de primera mano las características del cultivo de la vid y los procesos de elaboración de los vinos meañeses.

Asistentes a los actos de la Festa do Viño de Meaño. / T. Hermida

El 19 de julio tendrá lugar uno de los momentos más tradicionales del programa con el desfile de cofradías desde el Pazo de Lis. La jornada incluirá el nombramiento de Embajadores y Cofrades de Honor, así como un acto de hermanamiento con la Cofradía de los Vinos de Canarias.

Por otra parte, la presentación oficial de la XXV Festa do Viño de Meaño, que este año celebra su vigésimo quinto aniversario, se llevará a cabo el próximo 12 de junio en la Quinta de San Amaro.

En ese acto participarán representantes institucionales, bodegueros y miembros de la directiva de la Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés, que confían en que esta edición consolide el crecimiento y la proyección internacional de esta importante cita enoturística.