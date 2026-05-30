Arosa saca pecho de haber retirado 5.000 vehículos de la avenida Castelao

La remodelación de la avenida Castelao de A illa fue una de las obras más importantes que acometió la Diputación en el municipio antes de este mandato, una actuación que, sobre todo, sirvió para limitar la presencia de vehículos en ella y ganar espacio para los peatones. Es por ello que el alcalde del municipio, Luis Arosa, saca pecho de esta decisión, sobre todo después de ver como «el Partido Popular hacen una propuesta por las tabernas para volver a convertirla en doble sentido, volviendo a reducir la calidad de vida que han ganado los vecinos de esa calle»

Para reafirmar su postura sobre la avenida Castelao, Arosa echa la vista atrás y recuerda «el calvario que era esta avenida, por donde pasaban los camones con destino al puerto de O Xufre, al no existir otra alternativa, provocando atascos diarios y hasta daños en fachadas y balcones». Continúa recordando que el vial comenzó a aliviarse en 2011, con la inauguración del acceso directo a O Xufre, pero «quedaba pendiente devolverle la calle a las personas, algo que se consiguió en 2023».

Aquella remodelación, continúa Arosa, «no fue un capricho, sino una necesidad, porque en la campaña de aforos realizada por la Diputación en 2020, cuando la calle era de doble sentido, se registraron picos de 6.000 vehículos en un solo día de semana, una cifra astronómica que se traducía en ruido constante, contaminación e inseguridad para los peatones en un lugar donde las aceras apenas existían».

La diferencia con respecto a la actualidad «es radical, gracias al sentido único y a la zona residencial, esa misma avenida no supera ahora los 1.200 vehículos diarios ni en los peores días, es decir, sacamos casi 5.000 vehículos diarios de las puertas de las casas, por eso me resulta incomprensible que la gran alternativa del PP será dar marcha atrás y exigir un doble sentido, pues proponer eso significa que 6.000 coches diarios vuelvan a pasar por las puertas de las casas». Arosa se pregunta qué datos maneja el PP para plantear esto y si sus concejales han hablado con los vecinos «antes de proponer esta ocurrencia que juega con la calidad de vida de los vecinos, por eso lanzo la pregunta a los vecinos si les gustaría que pasasen por delante de su puerta 6.000 coches al día».

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Mientras el regidor critica su postura con la avenida Castelao, los conservadores también cargan contra Arosa, al que consideran «incapaz de gestionar las inversiones con la Xunta» y le piden que deje de protestar y se eche a un lado para que «lo hagamos los que ganamos las elecciones». Los conservadores consideran que el bipartito solo está preocupado de patalear para ocultar su ausencia de proyectos y ejemplifica el compromiso de la Xunta con todos los concellos de O Salnés, sean del color que sean, con obras como la EDAR de Vilagarcía, el saneamiento de Cambados y O Grove por el desdoblamiento de la autovía hacia este último municipio, lo que «confirma que no existe discriminación, lo que hay es que trabajar por los vecinos».