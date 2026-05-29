Vilagarcía contrata el proyecto para reparar el Balneario

El Concello de Vilagarcía ha contratado por 2.400 euros la redacción de la memoria técnica sobre las obras de conservación y mantenimiento que necesita la envolvente del balneario.

Cabe recordar que tiene reservada una partida de 150.000 euros y que además, estaba negociando con entes públicos y privados para intentar darle una salida de uso al emblemático edificio, en decadencia desde hace años.

Este documento se ha encargado a la arquitecta técnica Olalla Ríos Riveiro y según el acta de contratación, responde al mal estado del edificio, que presenta ventanas rotas y varios daños debido al vandalismo.

«Para evitar mayores daños es necesario, en atención a la seguridad del edificio y el ornato del mismo, reparar los diferentes daños actualmente existentes», se añade en la misma.

El contrato se firmó el pasado lunes y sería el primer paso para devolver la vida a este inmueble, que ya fue restaurado con dinero público hace 16 años pero que no encontró nuevo inquilino estable.

Tanto tiempo vacío lo han convertido en vivienda de personas en exclusión social y ha sufrido diferentes incidentes que han echado por tierra aquel gasto.

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Una vez realizadas las reparaciones, Ravella definirá sus usos y el modo, aunque según ha comentado en anteriores ocasiones su propósito es que se destine a algo relacionado con el sector turístico, probablemente mediante concesión.