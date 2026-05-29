Piratas en Galicia: Gardacostas intercepta otros 500 aparejos y 214 kilos de producto ilegal en Arousa y Pontevedra

El servicio de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, no se detiene. Y los furtivos, tampoco. Prueba de ello es que los ilegales siguen descargando producto sin control, que algunos restauradores, placeros y particulares siguen comprándolo «en negro» mientras los funcionarios encargados de evitarlo multiplican sus esfuerzos a diario para tratar de erradicar esta lacra.

De ese esfuerzo se desprende la incautación de medio millar de aparejos y 214 kilos de pescado, cefalópodos y crustáceos capturados ilegalmente en las rías de Arousa y Pontevedra, según informa la Consellería do Mar.

Uno de los operativos más reseñables fue desarrollado por el buque «Mar de Galicia» y su embarcación auxiliar, que en una inspección llevada a cabo en el canal de la ría de Arousa, entre el Faro da Loba y la zona de Mesa de Con, localizaron una buena cantidad de aparejos sin señalizar.

Fue así como decomisaron 284 nasas de plástico empleadas para la captura de pulpo, que está en veda, y 1.844 metros de cabo.

Aparejos recuperados en el operativo desplegado en Arousa. / Gardacostas de Galicia

Los funcionarios de Gardacostas recuperaron en esta intervención 110 kilogramos de pulpo, de los cuales 7 kilos correspondían a ejemplares inmaduros, además de 8 kilos de nécora, algunas de ellas ovadas.

Tras devolver todo ese producto al mar, la tripulación continuó las inspecciones en las inmediaciones de los islotes de Pedregoso y Areoso, donde retiró otras 117 nasas ilegales dedicadas a la pesca de pulpo, que como ya se explicaba hace días, está siendo sometido a una preocupante presión durante la actual veda.

En el interior de esos aparejos había 68 kilogramos más de este cefalópodo, tirándose todo al mar en la misma zona tras ser liberado de las trampas.

Una de las embarcaciones participantes con parte del material intervenido. / Gardacostas de Galicia

Pero eso no fue todo. Los guardacostas intervinieron en el entorno de Carreirón, Punta Quilma y Corveiro, donde retiraron medio centenar de cacharros, uno de los artilugios más empleados por los piratas que se dedican a esquilmar los recursos.

Junto a esas trampas para pulpo, cinco piezas de las populares redes de enmalle conocidas como miños, que se emplean para capturar todo tipo de peces y crustáceos como el centollo.

Eran, exactamente, 250 metros de red considerada ilegal, ya que estaba sin balizar. Y se encontraba abandonada en la ría de Arousa, lo cual constituye una amenaza para todo tipo de especies, ya que las redes fantasma no entienden de veda, tamaños ni topes de captura.

Uno de los cacharros de pulpo. / Gardacostas de Galicia

En este caso también el pulpo estaba siendo castigado por los pescadores que, valiéndose de sus privilegios como profesionales del mar, actúan de manera ilegal, pues en esos miños en concreto había 16 kilos más, también devueltos de inmediato al mar.

Paralelamente, otra de las embarcaciones de Gardacostas realizaba controles en el entorno de As Roncadoiras y en la ría de Pontevedra.

Este operativo, llevado a cabo desde la patrullera «Punta Roncadoira», permitió intervenir 20 nasas de plástico sin identificar, junto a un kilo de nécora y cuatro kilos de pulpo.

Iñaki Abella

Además de 34 nasas de hierro que sí estaban correctamente identificadas, pero que incumplían la normativa vigente. En su interior: 6,5 kilos de pulpo, 1,2 kilos de faneca y un kilo de melgacho que fueron liberados.

Desde la Consellería do Mar insisten que este tipo de controles preventivos de Gardacostas se realizan «de manera constante durante todo el año» con el objetivo de «proteger la sostenibilidad biológica de los recursos pesqueros y marisqueros de Galicia».

El departamento que dirige Marta Villaverde añade que con la presión a los furtivos se trata también de defender «el trabajo legal de miles de familias que viven del sector marítimo de forma regulada».