El paseo fluvial de Catoira, en el centro de la polémica por denuncias de accesibilidad y deterioro

El paseo fluvial de Catoira vuelve a situarse en el centro de la polémica política tras las nuevas denuncias realizadas por el grupo municipal del PP, que alerta de más problemas de accesibilidad, cierres en los accesos y un progresivo deterioro de esta infraestructura, considerada uno de los espacios más visitados del municipio.

Los populares exigen al gobierno local y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que adopten «soluciones efectivas» ante las nuevas incidencias detectadas, entre ellas la construcción del paso elevado prometido y todavía paralizado, además de acometer reparaciones urgentes para frenar el deterioro del recorrido.

Desde el PP denuncian que el Concello clausuró «de forma repentina» el acceso situado a la altura de la antigua fábrica de Cedonosa, un punto que hasta ahora era utilizado habitualmente por vecinos y visitantes para entrar en la senda marítima. La formación critica además que esta medida se haya tomado sin habilitar ninguna alternativa para los usuarios.

La zona donde se detectan los problemas. / FdV

Según explican los populares, la situación obliga actualmente a acceder al paseo fluvial por la zona de la estación o de la depuradora. Sin embargo, advierten de que durante las mareas altas los puntos de paso quedan cubiertos por el agua, lo que provoca que muchos peatones tengan que regresar ante la imposibilidad de continuar el trayecto.

Ante este escenario, el PP local reclama al gobierno nacionalista que «se tome en serio de una vez por todas» el estado general del paseo fluvial y actúe para resolver los distintos problemas que presenta esta infraestructura. La formación recuerda que se trata de uno de los espacios más frecuentados tanto por vecinos como por turistas, especialmente durante la temporada de buen tiempo.

Accesos cerrados al paseo fluvial. / FdV

En este sentido, los populares reclaman que las actuaciones necesarias para mejorar el recorrido se ejecuten «con urgencia» antes de la llegada del verano, periodo en el que aumenta notablemente el número de usuarios de la senda.

La portavoz municipal del PP, Estefanía Frieiro, calificó de «lamentable» la gestión realizada por el BNG durante los últimos tres años al frente del Concello en relación con el paseo fluvial. A su juicio, esta infraestructura atraviesa «sin duda el peor momento de su historia» debido al abandono y a las medidas «erróneas» adoptadas por el gobierno local.

Frieiro señaló además que a los problemas existentes en el tramo urbano del paseo, que considera que deberían resolverse mediante una negociación con ADIF, se suman otras deficiencias repartidas a lo largo del recorrido.

Entre ellas citó la rotura o ausencia de elementos de madera, «soluciones chapuceras» de seguridad mediante la instalación de cuerdas y los fallos de la malla anticaídas colocada hace aproximadamente un año, que, según denuncia el PP, estaría provocando caídas y accidentes.