O Souto de Rubiáns organiza una ruta ciclista familiar este sábado en Vilagarcía

La Asociación de Vecinos O Souto de Rubiáns celebra este sábado una ruta ciclista para pasar una tarde de convivencia.

La salida tendrá lugar a las 17.30 horas desde el centro sociocultural y se trata de una marcha de nueve kilómetros de recorrido fácil.

De hecho, está dirigido a todas las edades y el propósito es que los vecinos acudan en familia para pasar un día de convivencai.

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No faltará el avituallamiento y es obligatorio usar el casco, además de que se aconseja llevar agua suficiente, ropa cómoda y «muchas ganas de pedalear». La inscripción se puede realizar en el número de teléfono 629 622 386.