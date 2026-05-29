MK Maik: De niño robado en Vigo a trabajar con el sello de Michael Jackson en Los Ángeles

«Thriller», el sexto álbum de estudio del cantante y compositor estadounidense Michael Jackson, fue lanzado en 1982 por la firma Epic Records, la misma que avaló recientemente «Frecuencia», un sencillo que, en colaboración con su pareja, Aris Gómez, ha hecho realidad el artista urbano MK Maik, nacido en Vigo y residente en Vilagarcía de Arousa.

¿Quién es MK Maik? Tras ese nombre artístico está Jesús Güimil Beiras, un escritor y músico emergente que vibra con el pop, reguetón y trap latino al que rodea una historia de dificultades y superación iniciada desde el preciso momento en que nació, allá por el año 1990, cuando vino al mundo en la ciudad olívica y, según confiesa, se convirtió en un bebé robado.

Había nacido de forma prematura y su madre biológica no siempre podía estar a su lado. Aquella mujer que acudía a verlo en la incubadora cada día llegó una mañana y se encontró con que su bebé había desaparecido.

Desesperada, «quiso suicidarse, se tiró delante de un coche, entró en coma y acabó en silla de ruedas», relata el artista, que ya actuó en prestigiosos locales de la noche madrileña, Los Ángeles y otras partes del mundo.

Cuando tenía dos años y medio estaba a cargo de los Servicios Sociales y fue adoptado por una joven pareja de Vilagarcía de Arousa. Quien se convirtió en su padre fue Guillermo Güimil, que falleció hace tiempo. Su nueva madre no solo sigue con vida, sino que es una de las mujeres más populares y queridas de la capital arousana, Sofía Beiras.

Ahora MK Maik cuenta esa historia porque la considera una buena muestra de la superación que ha marcado toda su vida, como cuando siendo adolescente sufrió bullying.

«Mi vida es como una película de Hollywood que empezó con un secuestro al nacer y en la que pasé 35 años buscando mi origen -explica-; sufrí bullying y el adiós de mi padre por el Alzhéimer transformando cada golpe en superación y una energía que me llevó al éxito en Los Ángeles, logrando que marcas internacionales como Epic Records se fijaran en mi trayectoria y mi trabajo».

Ahora, ya lanzado hacia al estrellato, o al menos esa es su intención, sigue dando pasos al frente, siempre al lado de Aris Gómez, a la que define como su «amor verdadero».

Es su pareja y estrecha colaboradora, ya que ella escribió «Guerrera», una canción que nació «de su propia victoria contra la trata».

Orgulloso e ilusionado con lo que está logrando, y siempre respaldado por su manager y amigo Carlos Álvarez Guillán, un conocido empresario de O Grove, MK Maik sostiene que junto a Aris Gómez «estamos demostrando que no importa de dónde vengas, sino la luz que decidas proyectar al mundo».

Esa es la historia de superación y sana ambición que marcan su carrera como artista, de la que podrán dar buena cuenta los vilagarcianos que no lo conozcan aún si acuden al concierto que ofrecerá el 20 de agosto en el Parque da Xunqueira, al abrigo de la multitudinaria fiesta de San Roque.

Y habrá otros muchos conciertos en los que seguirlo. Entre ellos uno en la conocida sala de música en directo El Náutico, en la playa de A Barrosa (San Vicente de O Grove).

Los que sí lo conocen ya saben de lo bien que fusiona influencias españolas y argentinas para crear «un sonido fresco y auténtico».

Más aún desde que FARO DE VIGO contó hace solo unos meses la evolución artística de este vilagarciano, que en 2024 lanzó su primer tema, «Rosé», con un exitoso videoclip grabado en el Palacio de la Oliva (Vigo) bajo el sello Universal Orchard Music.

Con casi un millón de escuchas de aquella canción, no ha dejado de dar pasos al frente, siempre «tratando de transmitir buena vibra y conectar con la gente», insiste.

Ya en aquella ocasión explicaba a FARO que sus letras «hablan de superación personal, de mis vivencias, del bullying que sufrí en la infancia y de las dificultades que fui afrontando en la vida».

Mi vida es como una película de Hollywood que empezó con un secuestro al nacer y en la que pasé 35 años buscando mi origen; sufrí bullying y el adiós de mi padre por el Alzhéimer transformando cada golpe en superación y una energía MK Mike

Fue en 2024 cuando encontró a su madre biológica y una hermana, que actualmente residen en Valencia. Sucedió justo diez años después de que, a través de un programa de televisión, localizara a otras dos hermanas.

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Ahora el vilagarciano trata de agradar a sus seguidores y de seguir ampliando esa creciente plantilla de fans con «Chupy Chupy», un tema pegadizo que presentó hace días en el programa «Luar» de Televisión de Galicia y aspira a situar entre las canciones del verano que se avecina.