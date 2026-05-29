La miticultura gallega busca fortalecer su influencia en las decisiones de Bruselas

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), celebró este viernes en el Edificio Mejillón de Galicia la jornada «Miticultura en clave europea: retos actuales y perspectivas de futuro», un encuentro que reunió a representantes de la FAO, del Parlamento Europeo, Estado y Xunta, así como productores y conserveros, para analizar la influencia de las decisiones comunitarias en la actividad diaria de las bateas gallegas.

La clausura del encuentro corrió a cargo de la teniente de alcalde de Vilagarcía, Tania García, y de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien reclamó un mayor respaldo de Europa al sector con «normas claras, menos burocracia y una mayor participación de las regiones y de los profesionales en la toma de decisiones».

Defendió además el reconocimiento de la acuicultura como parte del sector primario y rechazó la aplicación de la Directiva de Servicios de la Unión Europea a esta actividad, al considerar que sería «perjudicial para los intereses del sector».

Nuestro mejillón es un producto reconocido por su calidad, trazabilidad y modelo sostenible de producción Marta Villaverde — Conselleira de Mar

La conselleira también se refirió a la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual europeo y defendió la continuidad de instrumentos específicos de apoyo a la pesca y a la acuicultura, como el Fempa, para seguir modernizando instalaciones y reforzando la competitividad de estas actividades productivas.

La llegada de la conselleira al edificio Mexillón de Galicia. / FdV

Durante su intervención puso en valor la capacidad innovadora, sostenible y competitiva del sector mejillonero gallego, que calificó de «estratégico para Galicia». Recordó además que la comunidad produce cerca de 200.000 toneladas anuales, aproximadamente la mitad de todo el mejillón cultivado en Europa.

«Nuestro mejillón es un producto reconocido por su calidad, trazabilidad y modelo sostenible de producción», afirmó Villaverde, quien destacó asimismo que «detrás de este éxito hay generaciones enteras de profesionales del mar, investigación científica y empresas que han sabido modernizarse».

Aunque nuestra actividad sea local, las decisiones que nos afectan se toman en Europa. Por eso es importantísimo conocer cómo funcionan las instituciones europeas y estar presentes allí donde se pueden trasladar nuestras opiniones Ricardo Herbón — Presidente de Opmega

La representante autonómica elogió también el trabajo desarrollado por Opmega durante las últimas décadas en defensa de los intereses del sector y en su profesionalización, especialmente en un contexto internacional «cada vez más complejo», en el que consideró fundamental garantizar el abastecimiento alimentario, reforzar la autonomía productiva y apoyar los sectores locales.

Ricardo Herbón. / Iñaki Abella

El presidente de Opmega, Ricardo Herbón, abrió la jornada reivindicando el liderazgo de Galicia como principal productora de mejillón de Europa, muy por delante de países como Italia o Grecia. Herbón recordó que buena parte de la legislación que afecta al sector —como la relacionada con el etiquetado, el medio ambiente o la seguridad alimentaria— se decide en Bruselas.

Es esencial contribuir activamente al debate europeo para lograr una política de acuicultura coherente y uniforme dentro de la Política Común de Pesca Isabel Artime — Secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

«Aunque nuestra actividad sea local, las decisiones que nos afectan se toman en Europa. Por eso es importantísimo conocer cómo funcionan las instituciones europeas y estar presentes allí donde se pueden trasladar nuestras opiniones», señaló en el acto inaugural.

En la clausura, Herbón reivindicó nuevamente el valor del mejillón gallego y llamó al sector a reforzar su presencia en Europa. «Tenemos que ser conscientes de que el producto que extraemos del mar es oro puro. Tenemos oro puro entre las manos y debemos ponerlo en valor», afirmó.

El presidente de Opmega concluyó subrayando que «la clave está en estar presentes en Europa para luchar contra todas aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para nuestro sector».

A través de un mensaje grabado intervino también la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, quien destacó la capacidad de liderazgo de Opmega y su apuesta por la sostenibilidad y la innovación.

El camino para llegar al resto del mundo empieza por Europa. Ahí es donde se abren las puertas y donde hay que estar Alberto Varela — Alcalde de Vilagarcía

Artime coincidió en la importancia de la presencia del sector en Bruselas y aseguró que «es esencial contribuir activamente al debate europeo para lograr una política de acuicultura coherente y uniforme dentro de la Política Común de Pesca».

El alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, acudió a la inauguración para abundar en ese liderazgo de Opmega y el compromiso del sector con la sostenibilidad y la innovación. «El camino para llegar al resto del mundo empieza por Europa. Ahí es donde se abren las puertas y donde hay que estar», aseguró.

Uno de los apartados más destacados de la jornada estuvo centrado en el fraude alimentario y la trazabilidad de los productos del mar. La oficial de pesca de la FAO, Esther Garrido Gamarro, presentó el estudio «Food fraud in the fisheries and aquaculture sector», en el que analizó las principales tipologías de fraude que afectan a los productos pesqueros y acuícolas a escala global.

Asistentes a la jornada. / Iñaki Abella

La experta explicó que el sector genera más de 185 millones de toneladas de productos acuáticos al año, una magnitud que lo convierte en especialmente vulnerable a prácticas fraudulentas como la sustitución de especies o la manipulación documental en la cadena de suministro.

En el caso concreto del mejillón, Garrido Gamarro identificó como principales riesgos la comercialización fraudulenta de producto de cultivo como si fuese salvaje, el uso indebido de certificaciones de sostenibilidad y las declaraciones engañosas sobre el origen geográfico o el método de producción.

La preparación del aperitivo. / Iñaki Abella

Posteriormente, la responsable de Gestión del Centro Tecnolóxico do Cluster de Acuicultura, Natalia Fontaina Rey, presentó el proyecto europeo FishEUTrust, financiado por Horizonte Europa y desarrollado por un consorcio de 22 socios de 14 países de la Unión Europea.

El proyecto trabaja en herramientas para reforzar la trazabilidad y la confianza del consumidor mediante biomarcadores genéticos, isótopos estables y sensores de frescura. Según explicó Fontaina, los resultados obtenidos hasta ahora permiten diferenciar mejillón de cultivo y salvaje con una precisión del 85%, al combinar análisis isotópicos y multielementales.

La jornada continuó con la intervención de Cécile Fouquet, quien abordó el funcionamiento de las instituciones europeas y las vías que tiene un sector productivo como el mejillonero para influir en las decisiones comunitarias.

La jornada de trabajo se hizo acompañar de una degustación. / Iñaki Abella

Fouquet explicó que Opmega tiene margen de actuación especialmente en cuestiones relacionadas con el etiquetado de origen de los productos transformados y en la defensa frente a la competencia de terceros países, particularmente en el marco del acuerdo comercial con Chile.

La experta destacó además que el actual contexto político europeo es favorable a los sectores primarios y a la acuicultura de moluscos, al considerarse una fuente de proteína con impacto medioambiental positivo.

La jornada incluyó además una mesa redonda moderada por el director de Operaciones de Opmega, Lino Suárez, en la que participaron el eurodiputado socialista Nicolás González Casares y la directora general de Conxemar y presidenta del Consejo Consultivo de Mercados, Yobana Bermúdez.

El debate se centró en las herramientas de las que dispone el sector mejillonero gallego para defender sus intereses ante las instituciones europeas, especialmente en cuestiones relacionadas con el etiquetado de origen y el impacto de las importaciones de mejillón chileno en el mercado comunitario.

El veterano bateeiro Manuel Castro, arropado por familia y amigos, fue homenajeado por Opmega. / Iñaki Abella

Homenaje

Como se había anunciado, antes de la clausura oficial, Opmega rindió homenaje a Manuel Castro Paz, conocido como Manolo Pescador, por toda una vida dedicada al cultivo del mejillón y por su compromiso asociativo con el sector.

«Queremos poner en valor la trayectoria de un mejillonero que pasó por todas las fases del oficio, vio cómo se organizaba un sector que durante décadas funcionó sin estructura y mantiene intacto, ya jubilado, el compromiso asociativo», destacó Ricardo Herbón durante la entrega de un reconocimiento.

FARO ya había explicado que Manolo Pescador, es un vecino de A Illa de Arousa que se inició en el cultivo de mejillón siendo un niño, hace más de medio siglo, participando activamente durante tres décadas en diferentes juntas directivas de entidades mejilloneras y convirtiéndose en un firme defensor de los intereses pesqueros, marisqueros y acuícolas de su pueblo.

Fue uno de los más ferviente valedor de mejoras portuarias en la localidad, sobre todo en su condición de presidente de la Asociación de Mejilloneros de A Illa (AMI).

El encuentro finalizó con una degustación de mejillón elaborada por el chef Miguel Mosteiro, quien presentó distintas recetas que combinaron tradición y creatividad en torno al producto estrella de la miticultura gallega.