Meaño inyecta 240.000 euros de Tesorería y amplía la dedicación parcial de la edil de Cultura
El alcalde acusa al BNG de mentir en relación con la situación financiera del Concello
La Corporación de Meaño aprobó en pleno dos expedientes de modificación de crédito para inyectar dinero del remanente de tesorería. El primero, por un importe de 113.065,59 euros, tenía como objeto de hacer frente a la factura emitida por la Mancomunidade do Salnés. Y, el segundo, por una cuantía de 127.250 euros, es el destinado a afrontar diversas actuaciones y proyectos, más las subvenciones nominativas a entidades deportivas.
En estas últimas, las cuantías serán las mismas de años precedentes, a razón de 12.000 para la Unión Musical de Meaño por su actividad, más 4.000 para inversiones en la propia banda; 10.000 para el Unión Dena de fútbol; 6.500 para el Asmubal de balonmano; 2.000 para el CTM GAM de tenis de mesa; 2.000 euros para el Escudería-Club Congostra Team, radicada en Sanxenxo, entidad ésta organiza el Rally de Pontevedra y que a inicios de junio volverá a rodar por el municipio meañés; 500 euros para el Banco de Alimentos Rías Baixas; y 350 para la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, esta modificación de crédito contempla 40.000 euros para estudios y trabajos técnicos -uno de ellos, el proyecto del edificio multiusos, previsto en cartera-, 20.000 para mejora de parques infantiles,11.000 para instalaciones y contenedores de basura, 7.000 para material de señalización, 6.500 para maquinaria y utillaje, 1.800 para seguridad social, 1.500 para mobiliario y 500 para material bibliográfico.
El pleno decidió también sobre la modificación del acuerdo plenario adoptado en julio de 2023 en relación a las dedicaciones parciales de concejales. En este apartado se aprobó incrementar la jornada la edil de Cultura, Educación, Deporte, Ocio e Infancia, Raquel Balboa, a partir de 1 de junio. Pasará de 20 a 27 horas semanales, ampliando así su dedicación parcial del 50 al 75 por ciento. La edil, que venía percibiendo 9.600 euros anuales, verá incrementado así su salario anual en 3.200 euros más.
Por otra parte, el alcalde, Carlos Viéitez, recriminó al BNG que esta formación está propagando que el Concello se estaba quedando en delicada situación económica «cuando el tenemos un remanente de tesorería de 4,5 millones de euros».
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